Sénégal: Plaidoyer pour une vision commune entre mutuelles, mouvements sociaux et Etat

Diamniadio — L'Association internationale de la mutualité (AIM) dit militer pour "une vision commune entre mutuelles, mouvements sociaux, pouvoirs publics et acteurs économiques", en vue de réaliser la couverture santé pour toutes et pour tous en Afrique.

Ce plaidoyer est contenu dans une déclaration dite de Dakar, rendue publique mercredi, à l'issue d'une conférence de deux jours tenue à Diamniadio, à l'initiative de l'Association internationale de la Mutualité et ses partenaires actifs sur le continent africain.

Dans cette déclaration, les participants à cette rencontre, représentant des associations de mutuelles, ont appelé les Etats à "tirer toutes les conséquences du constat que seules la solidarité et la non-lucrativité comme choix technique et politique sont en mesure de donner l'accès au plus grand nombre à la protection en santé (...)".

"L'engagement politique des Etats, dans le cadre de la constitution de systèmes de santé et de protection sociale, est nécessaire. Ce soutien attendu doit, pour les mutuelles, se traduire par un appui financier complémentaire aux cotisations, dans la mesure où le financement de la demande en soins de santé par le seul autofinancement des mutuelles de santé au travers de la cotisation est utopique et est défavorable aux enjeux d'universalité d'accès aux soins", lit-on dans ce document.

Les mutualistes ont également appelé les acteurs économiques, dans leur rôle d'employeur, à intervenir dans le financement des soins.

Selon la déclaration dont ils sont signataires, cela peut passer par la prise en charge d'une partie de la cotisation à un système mutualisé de financement créé par l'employeur.

Il s'agit également d'aller vers la généralisation, par les Etats, de réflexions sur les scénarios de prise en charge par les mutuelles des malades de la COVID-19 post-pandémie et leurs conséquences sur l'équilibre économique des mutuelles.

Les acteurs concernés préconisent également l'adoption de "mesures adéquates, afin de permettre aux mutuelles de santé de jouer leur plein rôle dans cette nouvelle période".

La déclaration souligne également la mise en place par les Etats de fonds de soutien aux mutuelles et aux centres de santé mutualistes et leur intégration dans les dispositifs de riposte sanitaire nationaux aussi bien sur le plan de la formation que de la prévention.

La conférence recommande aux organisations internationales ainsi qu'aux agences de développement de prendre en compte, dans une logique d'articulation, les mécanismes nationaux de protection sociale favorable à une extension de la couverture sanitaire universelle (CSU).

Les organisations internationales sont de même invitées "à maintenir et renforcer, en l'absence de revenus nationaux suffisants et stables, la solidarité internationale, ainsi qu'à soutenir le renforcement des politiques nationales de financement de la protection sociale".

Pour réaliser une vision commune pour l'accès de toutes et tous à la CSU, le mouvement mutualiste s'engage "à promouvoir l'accès à la CSU et à la protection sociale pour toutes, à faire la promotion de la solidarité, la non-lucrativité, l'équité comme les seuls moyens durables d'atteindre la CSU et la protection sociale pour toutes et tous".

Le mouvement mutualiste compte par ailleurs poursuivre "sa professionnalisation, le renforcement de son expertise, sa structuration en plateformes nationales, afin de s'ériger en partenaire crédible des politiques d'extension de la CSU et de la protection sociale".

Dans son adresse, le vice- président de l'AIM, Fouad Boujali, a assuré que le mouvement mutualiste investira dans les structures de dialogue autour de la couverture santé universelle et la protection sociale, lesquelles réunissent société civile, Etat, partenaires techniques et financiers et acteurs économiques, en vue d'y prendre toute sa place.

Selon le directeur général de l'Agence de la couverture maladie Universelle (ACMU), Mamadou Bocar Daff, un audit externe du travail des mutuelles avait recommandé une professionnalisation des mutuelles.

L'ACMU se dit ainsi disposée à accompagner, renforcer et professionnaliser les mutuelles de santé pour une meilleure efficacité dont profiteraient les adhérents des mutuelles.