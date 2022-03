Ile Maurice: Eclairage - Pourquoi Arianne Navarre-Marie jette-t-elle l'éponge

Coup de théâtre en Cour suprême, hier. Au moment où les juges allaient se prononcer sur une motion de la candidate battue du MMM au no 1, l'avocat de celle-ci a tout simplement informé la cour qu'elle retirait sa pétition électorale.

Décision inattendue d'Arianne Navarre-Marie, hier, en Cour suprême. Contre toute attente, ses deux colistiers, Veda Baloomoody et Louis Catherine, du Mouvement militant mauricien (MMM), et elle-même ont abandonné leur pétition électorale contestant l'élection de Gilles Fabrice David de l'Alliance Nationale, Dorine Chukowry de l'Alliance Morisien et de Patrice Armance de l'Alliance Nationale dans la circonscription no 1 (Port-Louis-Ouest-Grande-RivièreNord-Ouest)

Rien ne laissait présager un tel développement dans la salle d'audience, hier. Tout le monde attendait tranquillement l'arrivée des juges Benjamin Marie-Joseph et Mohanasundary Naidoo. Dès que ces derniers se sont installés, le juge MarieJoseph a informé les parties concernées de son intention de rendre son ruling sur la motion demandant que le commissaire électoral, Irfan Rahman, vienne déposer en cour avec ses personal answers.

Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente, avec Me Reza Uteem, la pétitionnaire et ses colistiers du MMM, est intervenu pour dire que tard dans la soirée de lundi, il a reçu des instructions de sa cliente pour présenter une motion à l'effet que les candidats battus du MMM aux législatives du 7 novembre 2019 ne comptent pas aller de l'avant avec leur pétition électorale, purement et simplement. Le juge Marie-Joseph l'a donc rayée.

"Une perte de temps"

Dans une déclaration à l'express, Arianne Navarre-Marie explique qu'elle a appris que des irrégularités pourraient subvenir s'il y a un recomptage des voix dans la circonscription no 1. Elle se demande comment un bulletin de la circonscription no 1 a été découvert dans une urne de bulletins de la circonscription no 19 et pourquoi 74 bulletins manquaient lors du recomptage des voix à Stanley- Rose-Hill, le 1er février. C'est pour cette raison, indique-t-elle, qu'elle ne compte pas réclamer un recomptage des voix dans la circonscription no 1. Ce serait une perte de temps.

Les trois candidats du MMM vont rencontrer leurs hommes de loi pour décider de la marche à suivre.

"C'est un grand soulagement pour moi et ma famille", a, par ailleurs, déclaré Dorine Chukowry à sa sortie de la Cour suprême. "C'est un vrai plaisir. J'étais très stressée en attendant ce dénouement heureux", a-t-elle ajouté.

Le retrait, une décision purement politique

Arianne Navarre-Marie quitte-t-elle le MMM ? Plusieurs personnes ont posé cette question après que la députée corrective a surpris tout le monde en retirant sa pétition électorale en Cour suprême. D'après des renseignements provenant de diverses sources, elle ne quitte pas son parti, comme d'autres l'ont fait. Sa démarche intervient après consultation avec l'état-major des Mauves et ses hommes de loi.

Toutefois, d'après un de ses proches, cette décision a été prise après la découverte d'un bulletin de sa circonscription dans un lot de bulletins de la circonscription no 19, Stanley-Rose-Hill. "C'est un bulletin du no1 avec trois votes pour le MMM qui a été retrouvé à Rose-Hill. Nous ne savons pas combien de bulletins ont été subtilisés dans les lots se trouvant au siège de la SMF pour la circonscription no1. Imaginez si c'est un grand nombre de bulletins avec des votes en faveur du MMM, cela pourrait faire perdre à Arianne Navarre-Marie son siège de députée corrective", déclare notre interlocuteur.

Cependant, un de ses avocats et président du MMM, Reza Uteem, rejette cette explication. "C'est de la spéculation. Un nouveau 'recount' aurait pu confirmer son élection ou cela aurait pu être le statu quo. Nous avions décidé de demander un 'recount' pour démontrer qu'il y a eu des irrégularités aux élections de 2019. Nous voulions recompter les bulletins déposés par les électeurs le jour des élections, mais pas ceux en possession de la SMF. Nous avons désormais la certitude que le nombre des bulletins entreposés aux casernes de la SMF ne correspond pas à ceux votés aux élections puisqu'un bulletin a été découvert dans le lot de la circonscription no19. Il ne faut pas oublier qu'il manque 74 bulletins à Rose-Hill. Fallait-il compter ce bulletin égaré ? La commission électorale aurait dû prendre une position ferme au lieu de contester un 'recount'", soutient-il.

Reza Uteem affirme que, contrairement à Jenny Adebiro, Arianne Navarre-Marie est déjà à l'Assemblée nationale, mais en saisissant la Cour suprême, elle voulait montrer qu'il y avait eu des irrégularités aux dernières élections. "Ils ont découvert un bulletin de Grande-RivièreNord-Ouest-Port-Louis-Ouest lors du nouveau décompte à Stanley- Rose-Hill. C'est une preuve flagrante qu'il y a eu des irrégularités. Quoi prouver de plus ? D'ailleurs, nous allions gagner notre affaire en Cour pour un 'recount' car il y avait également des 'discrepancies' dans les documents de la Commission électorale comme au no19. Notre décision est purement politique", maintient Reza Uteem.