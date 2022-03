Sénégal: Le gouvernement invité à finaliser un programme de développement de Keur Massar "avant le 15 avril 2022"

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de finaliser, "avant le 15 avril 2022", un programme spécial d'aménagement et de développement du nouveau département de Keur Massar, à Dakar, a-t-on appris de source officielle.

Le chef de l'Etat, présidant le même jour la réunion du Conseil des ministres, est revenu sur "la question liée au développement durable du département de Keur Massar, 46e département, qu'il a créé pour renforcer l'administration de proximité et consolider le développement territorial durable de cette localité".

Il a évoqué, à ce sujet, "les conclusions de la seconde séance d'écoute "JOKKO AK MACKY", échanges avec les jeunes et les forces vives de Keur Massar, durant lesquels les urgences et les priorités des populations ont été signalées et rappelées".

Aussi le chef de l'Etat a-t-il demandé "au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, en relation avec les ministres en charge de l'Urbanisme, des Finances et de l'Economie, d'accélérer en cohérence avec le Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT), la finalisation, avant le 15 avril 2022, d'un programme spécial d'aménagement et de développement du département de Keur Massar".

"Ce programme spécial doit intégrer une phase d'urgence d'investissements publics prioritaires sur la période 2022-2023", précise le communiqué du Conseil des ministres, citant le chef de l'Etat.

Il ajoute que dans ce cadre, le président Sall a indiqué "l'impératif d'accélérer la finalisation des travaux de la route des Niayes, du centre de Santé, ainsi que la réalisation d'une gare routière, d'un lycée d'enseignement technique, d'un centre socio-culturel et d'un marché moderne".

Le président Sall "invite, aussi, le gouvernement à intensifier, avec la DER/FJ, les financements des jeunes et des femmes résidant à Keur Massar, afin de consolider la culture entrepreneuriale dans le département".

Dans le cadre de l'amplification de la mise en œuvre des programmes d'équité territoriale et d'inclusion sociale, il a en outre demandé aux ministres concernés, "d'intensifier avec leurs équipes, les missions de terrain auprès des populations, en vue d'accélérer les réalisations d'infrastructures sociales de base au niveau territorial", lit-on encore.

Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre des actions de structures telles que le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), le PROMOVILLES (programme de modernisation des villes).

Il y a aussi les volets urbain et rural du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, ainsi que le PNDL, le Programme national de développement local.