Afrique: Lancement d'un hub de cartographie pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord

Dakar — Le hub régional de cartographie collaborative de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, lancé mercredi à Dakar, "travaille à mettre à la disposition des communautés, des autorités et des institutions des données claires pour faire face à leurs problèmes et aider" dans la prise de décisions, indique son directeur régional, Ibrahima Cissé.

"Nous voulons être plus proches des communautés, afin que les données et les cartes puissent être des outils d'analyse et de prise de décision, qui contribueront à améliorer les conditions de vie des populations", a-t-il expliqué lors du lancement du hub.

Ce hub de cartographie est le fruit d'une collaboration avec Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT).

Cette ONG internationale se consacre à l'action humanitaire et au développement communautaire par le biais de la cartographie collaborative dans OpenStreetMap, en partenariat avec les gouvernements, la société civile, les opérateurs privés, les institutions.

"Quand il s'agit des inondations, des routes, de l'accès aux soins, les données sont importantes pour la prise de décisions. Nous ne pouvons prendre de bonnes décisions sans l'information qui concerne la position des routes, des postes de santé, des villages, des points d'eau inondées. Toutes ces questions sont prises en compte par la cartographie", a-t-il souligné.

Selon lui, "le hub de cartographie collaborative d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord va travailler à avoir des données publiques qui pourront être utilisées par les autorités, les institutions".

Il estime que "les communautés doivent avoir accès" à ces données, lesquelles "doivent cesser d'être du domaine privé et être utilisées par tout le monde".

De l'avis de M. Cissé, "les communautés doivent arriver à [les] utiliser pour faire face à leurs problèmes, pour une prise de décisions".

Il estime qu'il est aujourd'hui impossible d'"avoir des programmes de développement à la base sans avoir des données claires (... )".

"Chaque jour, nous avons besoin de données pour prendre une décision de cartographie, quel que soit le domaine, pour une décision notamment en temps de crise, de désastre", explique le directeur exécutif de Humanitarium Openstreet Man (HOT), Tyler Radford.

Il souligne qu'il est "important pour tous d'avoir des données claires pour prendre des décisions qui concernent et affectent notre vie de tous les jours".

"Par exemple, en cas d'inondations, la cartographie nous permet de savoir où se trouvent les communautés, leurs besoins et de les prendre en charge", fait-il valoir.

Outre l'Afrique de l'Ouest et du Nord, HOT a créé des centres régionaux de cartographie en Asie-Pacifique, en Afrique orientale et australe, et prévoit d'en ouvrir un quatrième en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Selon M. Radford, "les hubs régionaux s'engagent auprès des communautés locales de cartographes afin de favoriser un mouvement mondial de cartographie ouvert, et de faire en sorte que les cartes manquantes ne soient plus un facteur de souffrance humaine".

Le centre de cartographie en Afrique de l'Ouest et du Nord est une équipe régionale qui se consacre à l'action humanitaire et au développement communautaire par le biais de la cartographie.

Cinq projets vont être déroulés sur l'accès à l'eau au Niger, la cartographie des cases de santé au Sénégal, les villes durables avec la cartographie de la capitale au Togo et sur la mise en place d'un système d'alerte des catastrophes au Liberia.