Ile Maurice: L'ancienne gare du gouverneur à Réduit sera démolie pour faire place au métro

L'ancienne gare du gouverneur, à l'abandon, doit être démolie, se trouvant sur le tracé du Metro Express. La réplique sera construite à l'identique à la Sate House.

Déménagement confirmé. L'ancienne gare du gouverneur bouge du campus de l'université de Maurice vers les jardins du château du Réduit. C'est ce que le Conseil des ministres a annoncé le vendredi 4 mars.

Cette ancienne gare - une structure en tôle sur bois, sur une base en pierre taillée - est à l'abandon depuis pas mal de temps. Elle se trouve sur le tracé de la phase 3 de Metro Express (de la ligne Rose-Hill Centrale à la future Mahatma Gandhi Station à Réduit, en passant par Ébène)

Selon les indications disponibles au ministère des Arts et du patrimoine culturel, c'est comme un retour aux sources pour cette ancienne gare jadis utilisée par le gouverneur général, pour ses déplacements en train. L'emplacement a déjà été choisi, "avant le château. Ce sera le premier bâtiment que verront les visiteurs du château". Une source précise que c'est "une réplique à l'identique qui sera construite". Même si cela sera fait avec des matériaux actuels. Ce sont surtout les pierres taillées de l'actuelle structure qui seront récupérées pour intégrer la réplique de cette petite gare.

À quoi va servir ce bâtiment une fois reconstruit ? "Nous sommes en cours de discussions", indique-t-on. Parmi les propositions : "Y aménager un petit musée, vu que c'est lié à l'histoire de la State House. Cela pourrait être un musée du château du Réduit." Et pourquoi ne pas rêver tout haut. Imaginer que le wagon personnel jadis utilisé par le gouverneur général, qui est aujourd'hui en piteux état dans un hangar du musée d'histoire nationale à Mahébourg, soit retapé et intégré au projet de relocalisation de l'ancienne gare ? "Nous travaillons sur un projet d'ensemble."

Pour l'heure, il n'y a pas encore d'indications, du côté du ministère des Arts et du patrimoine culturel, quant au calendrier des travaux. On ne sait pas encore si la réplique de l'ancienne gare sera prête en même temps que le tracé Rose-Hill à Réduit. Combien va coûter cette délocalisation ? Si les estimations d'ingénieurs sont toujours attendues, les responsables s'attendent à ce que les travaux d'infrastructure coûtent "entre Rs 4 millions et Rs 5 millions"

Les jardins du Réduit - et son château - ne sont pas accessibles au public tous les jours. Il en ressort que les visiteurs pourront accéder à cette réplique lors des portes ouvertes annuelles, notamment à l'occasion de la Journée du patrimoine. L'annonce par le Conseil des ministres que l'ancienne gare (qui n'est pas classée patrimoine national) ne sera pas démolie mais délocalisée reçoit un accueil plutôt mitigé de la part de l'association SOS Patrimoine en péril. C'est elle qui avait signalé le sort incertain de l'ancienne gare quand l'extension du métro de Rose-Hill vers Réduit avait été annoncée.

Réagissant à la reconstruction d'une réplique à l'identique, Arrmaan Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril, souligne que "c'est du damage control. C'est mieux que rien, mais est-ce qu'on parle d'une simple réplique ou d'une réelle réhabilitation du bâtiment ? Il ne faudrait pas que cela devienne un objet de décoration dans les jardins du château."

Il martèle que ce type de décision "doit être une exception. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'un bâtiment est menacé de démolition, on le relocalise". Le président de SOS Patrimoine en péril maintient qu'une étude d'impact des projets de développement doit se faire avant le début des travaux et non pas une fois le chantier entamé, comme dans le cas de la phase 3 du métro. Il se demande quel "impact patrimonial" ce transfert aura sur le château lui-même. Enfin, Arrmaan Shamachurn n'oublie pas qu'en 2013, l'université de Maurice avait demandé que cette ancienne gare du gouverneur soit classée patrimoine national. Chose qui n'a pas été concrétisée. "On a carrément mis de côté une institution comme l'université."

Du côté de Metro Express Ltd (MEL), une source autorisée indique que les "autorités concernées se chargeront de la démolition dans les jours à venir". Avant de préciser que les pierres seront réutilisées pour la construction d'un nouveau bâtiment qui sera identique à l'ex-Governor Railway Station. MEL souligne que c'est l'État qui se charge de la construction de la réplique et qui "prendra en charge tous les frais". Avant d'indiquer qu'"en principe", la réplique sera prête au moment de l'inauguration de la ligne Rose-Hill-Réduit.