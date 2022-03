Maroc: La MAP et la PNA s'engagent dans une relation de coopération forte et mutuellement bénéfique

Rabat — L'Agence Marocaine de Presse (MAP) et son homologue philippine, Philippine News Agency (PNA), ont décidé de renforcer leur relation dans le cadre d'une coopération forte et mutuellement bénéfique.

Une convention de coopération entre les deux agences a été signée, mercredi à Rabat, par M. Khalil Hachimi Idrissi, Directeur Général de la MAP, et l'ambassadeur des Philippines au Maroc, M. Leslie J. Baja, lors d'une cérémonie à laquelle ont notamment pris part le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., et la directrice de la PNA, Virginia Arcilla-Agtay.

Cet accord porte sur un échange d'informations en langue anglaise, ainsi que de photos, audios, vidéos et infographies produites par la MAP et la PNA, qui ont décidé de donner la priorité dans cet échange aux informations relatives aux deux pays.

En vertu de cette convention, les deux agences de presse s'engagent aussi à accorder facilités et soutien à leurs envoyés spéciaux et correspondants respectifs au Maroc et aux Philippines et conviennent d'un échange de visites et d'expertises dans les domaines journalistique, technique et administratif.

M. Hachimi Idrissi a souligné, à cette occasion, que la signature de cette convention permettra aux deux parties de développer leur coopération bilatérale dans le domaine des médias, mettant l'accent sur le rôle des médias, plus particulièrement les agences de presse, dans le rapprochement et la connaissance des peuples.

Après avoir passé en revue l'évolution de l'Agence de presse marocaine durant les dix dernières années et la stratégie mise en place pour la diversification de ses produits, M. Hachimi Idrissi a souligné que la MAP est ouverte sur toutes les composantes de la société marocaine.

Le DG de la MAP, également président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse de l'Afrique (FAAPA), a présenté un aperçu sur cette Fédération professionnelle, dont la création s'inscrit en harmonie avec la politique africaine du Maroc, qui constitue une porte pour le Continent, invitant, dans ce cadre, l'Agence de presse philippine à prendre part, en tant qu'observateur, lors de sa prochaine assemblée générale.

De son côté, le ministre philippin des Affaires étrangères s'est félicité de cette signature entre la MAP et la PNA, soulignant que cet accord est de nature à contribuer au renforcement des relations de coopération entre les Philippines et le Maroc, notamment dans les domaines de la culture et des médias.

La PNA peut bénéficier de l'expérience de la MAP, une agence leader en Afrique qui dispose de nombreuses ressources et de moyens importants, a indiqué M. Teodoro Locsin Jr.

Le Maroc est une porte d'accès vers l'Afrique et les Philippines constituent, à leur tour, une porte d'entrée vers l'Asie, d'où l'importance pour les deux pays d'œuvrer davantage pour le renforcement de leurs relations bilatérales, a-t-il relevé.

Dans une déclaration à la chaîne d'information en continu de la MAP (M24), la directrice de l'agence de presse des Philippines, Virginia Arcilla-Agtay, a indiqué que la convention de coopération avec la MAP permettra aux deux parties de développer des projets communs, notant qu'elle intervient au moment où la PNA est en pleine évolution.

A travers cette convention, les deux parties s'engagent à initier des projets communs de coopération, organiser des visites mutuelles à des équipes de journalistes des deux pays et partager les meilleures pratiques dans le domaine de la presse, a-t-elle expliqué.