Algérie: Joseph Antoine Bell - " L'Algérie a eu le temps pour se soigner "

Joseph Antoine Bell est revenu sur la prochaine double confrontation, qui opposera les Fennecs aux Lions Indomptables, comptant pour les barrages qualificatifs au Mondial 2022.

Dans une interview accordée au média algérien Compétition, l'ancienne gloire du football camerounais pense que les Verts se sont remis de leur contre-performance lors de la CAN 2021. A cet effet, l'ex gardien de but de Marseille, estime que Riyad Mahrez et ses coéquipiers, partent à chances égales, face à la bande à Karl Toko-Ekambi.

" Je pense que l'Algérie a eu largement le temps pour se soigner. Après une CAN catastrophique, elle est touchée, mais détrompez-vous, elle peut se relever lors de ses barrages. Pour le Cameroun, je pense aussi qu'il y a un sentiment d'insatisfaction malgré la 3e place dans cette CAN. L'aspect psychologique sera déterminant, c'est le haut niveau qui l'exige.

Si les têtes sont bien, tout reste possible ", a déclaré Joseph Antoine Bell, avant de mettre en garde la sélection camerounaise, contre un possible réveil des Fennecs. " Nous sommes au courant que les Algériens ont tourné la page. Chez vous, tout le monde fait bloc derrière Belmadi et les joueurs, cela peut faire la différence. Les Camerounais auront tort de penser qu'ils vont affronter l'Algérie qui a joué la dernière CAN. Cette dernière affichera un visage totalement différent ", a-t-il fait savoir.

En rappel, les deux nations s'affronteront les 25 et 29 mars prochain, pour le compte des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022.