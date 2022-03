Burkina Faso: Humour - CANAL+ Burkina soutient le "discours présidentiel" de Aladji Cliachi

Abdoulaye Koné alias Aladji Cliachi, est un humoriste burkinabè. Les 17 et 18 mars prochains, il se produira respectivement à Canal Olympia Yennenga et lors d'une soirée de gala à Cocody+ à Ouagadougou. Ce spectacle, intitulé "discours présidentiel" connaitra la présence de l'ambassadeur de la musique guinéenne, Grand P.

Ce sera un spectacle 100% fou rire qui va durer deux heures d'horloge, promettent les deux artistes. Il y aura des stand-up de haut vol et de la musique. " Il y aura plusieurs humoristes burkinabè et deux autres venus du Bénin qui seront à mes côtés. Sans oublier mon invité Grand P. Plusieurs thématiques seront aussi abordées.

C'est un discours à ne pas rater. En tout cas, venez voir Aladji Cliachi dans la peau d'un président, vous ne serez pas déçus ", exhorte l'humoriste. "Il y aura beaucoup de surprises parce que cela fait trois mois maintenant que nous préparons ce spectacle. Personne ne sera déçu", promet Aladji Cliachi.

A cause de la crise sécuritaire que connait le pays, une partie des recettes ira aux populations déplacées et aux familles des membres des forces de défense et de sécurité tombés au front dans la lutte contre le terrorisme. "Nous avons pensé que vu la situation du Burkina, il fallait faire un geste. Ce que je peux faire en tant qu'artiste, c'est d'organiser un spectacle. Les bénéfices seront divisés en deux. Une moitié servira à soutenir les déplacés internes. C'est à travers mon art que je peux les soutenir. C'est ce que Dieu m'a donné comme force", confie Aladji Cliachi.

Les deux artistes se connaissent bien et s'apprécient mutuellement si bien que le Guinéen n'a pas eu un seul instant d'hésitation quand il s'est agi de venir soutenir l'humoriste burkinabè. "Aladji est un homme que je respecte. Chaque fois qu'il a un spectacle, il m'invite. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il n'est pas n'importe qui", dit Grand P de l'humoriste.

L'évènement est sponsorisé par CANAL+ Burkina, qui démontre une fois de plus qu'il est résolument engagé dans la promotion de la richesse culturelle burkinabè. La société était représentée à la conférence de presse par Souaibou Ba, son responsable communication.

En plus d'être présente dans le cinéma, la société a définitivement assis son image d'entreprise soutenant la culture, en officialisant des partenariats avec des humoristes et des artistes chanteurs burkinabè. "Nous aimons bien nous voir comme une société à vocation culturelle. Nous souhaitons développer la culture au Burkina Faso et en Afrique.

Et les meilleurs artisans du développement de la culture, ce sont les artistes. C'est pour cela qu'il est important pour nous de faire des partenariats, d'avoir des liens très serrés avec eux", expliquait récemment le directeur général de CANAL+ Burkina, Jonathan Lett.