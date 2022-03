Cote d'Ivoire: Tornade à Abongoua (Yakassé-Attobrou) - Myss Belmonde Dogo apporte de l'aide aux victimes

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a apporté le soutien du gouvernement aux victimes de la tornade d'Abongoua.

Au nom du premier ministre Patrick Achi, elle fait des dons en vivres, non vivres et en numéraires d'un montant global de 15.510.000 Fcfa aux victimes et populations rendues vulnérables du fait du passage de cette catastrophe. C'était le lundi 14 mars, au cours d'une cérémonie de remise à Abongoua dans le département de Yakassé Attobrou.

En effet, une tornade a fait, le 26 février 2022, deux femmes blessées et décoiffé des salles de classes, des infrastructures scolaires, des commerces et une centaine d'habitations dans le village d'Abongoua.

Tout en exprimant la compassion et la solidarité du Président de la République Alassane Ouattara auprès des sinistrés et populations d'Abongoua, la Ministre Myss Belmonde Dogo a surtout salué la mobilisation des autorités locales et l'élan de générosité des familles d'accueil.

L'envoyée du gouvernement a aussi traduit ses remerciements aux 20 familles qui ont accueilli les 91 familles sinistrées en leur offrant gites et couverts, après le passage de cette catastrophe naturelle.

L'objectif de ce geste du gouvernement est de renforcer leur capacité de résilience et réduire les risques de vulnérabilité.

Au nom des populations d'Abongoua, le député-Maire de Yakassé-Attobrou, Adopo Yapo François n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au geste de solidarité du gouvernement auprès des victimes qui depuis la survenue de ce sinistre, étaient plongées dans le désarroi. Ce même sentiment a été traduit par Assi Augustin, porte-parole des sinistrés.