Afrique: Riyad Mahrez - " Je travaille toujours sur ma finition "

Dans un entretien accordé à City Magazine repris par DZfoot, Riyad Mahrez est revenu sur ce qui fait sa force cette saison avec Manchester City.

Auteur de belles performances avec les Skyblues, le buteur algérien ne cesse d'impressionner cette saison en Premier League. Si le natif de Sarcelles (France) est aussi performant, c'est en partie grâce à son travail acharné.

" J'ai progressé dans la surface, amélioré mes courses, puis en équipe, c'est dans notre façon de jouer, un peu de tout en fait. Je me sens bien et je pense que nous nous en sortons bien jusqu'à présent cette saison, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Mais c'est toujours bien de marquer des buts et d'aider l'équipe. Je travaille toujours sur ma finition, mais il s'agit d'être là dans la surface de réparation, de faire des courses derrière, de se retrouver au second poteau ou dans les six mètres. Plus vous êtes présent, plus vous avez de chances de marquer ", a laissé entendre l'ancien joueur de Leicester.

En rappel, Riyad Mahrez, a atteint la barre des 60 réalisations en 175 matchs avec les Citizens. Grâce à ses performances, il intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club anglais.