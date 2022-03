Afrique: BRVM - L'action Solibra Côte d'Ivoire cotée à près de 165 000 FCFA

L'action Solibra (Société de Limonaderie et brasserie d'Afrique) Côte d'Ivoire a été cotée à 164 995CFA à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 16 mars 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ce titre affiche ainsi le plus cher cours de la BRVM. Pour les investisseurs, c'est le moment d'appliquer un des principes élémentaires de la Bourse : acheter quand les cours sont bas et revendre quand ils sont hauts.

Solibra Côte d'Ivoire avec plus 4,43% occupe la quatrième place du Top 5 des plus fortes hausses de cours derrière les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 5 370 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 9 395 FCFA), Servair Abidjan (plus 5,26% à 1 700 FCFA) et devant NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,50% à 740 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 1 575 FCFA), BOA Mali (moins 3,35% à 1 300 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,11% à 5 615 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 5 650 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 2,45% à 2 390 FCFA).

Au niveau des indices, on note une légère embellie. L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une légère hausse de 0,10% à 161,41 points contre 161,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,05% à 214,52points contre 214,41 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 3,086 milliards de FCFA à 6457,426 milliards de FCFA contre 6454,340 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 1,077 milliards de FCFA, passant de 7519,816 milliards de FCFA la veille à 7518,739 milliards de FCFA ce 16 mars 2022.

Pour ce qui est de la valeur des transactions, elle se situe au-dessus du milliard de FCFA, à 1,358 milliard de FCFA contre 1,608 milliard de FCFA le 15 mars 2022.