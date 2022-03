Burkina Faso - Le taux de croissance s'établi à 1,9% en 2020

Le Produit intérieur brut (Pib) réel du Burkina Faso a enregistré un taux de croissance de 1,9% en 2020, en décélération de 3,8 points de pourcentage, après 5,7% en 2019, se situant quasiment au niveau de celui enregistré en moyenne dans l'espace Uemoa.

D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) cette décélération de la croissance est imputable principalement aux sous-secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration fragilisés par la pandémie de la Covid-19.

Les secteurs secondaire (+8,1%) et primaire (+6,5%) ont par contre enregistré de bonnes performances. Aussi, note la Bceao, le taux d'inflation, en moyenne annuelle, est ressorti à 1,9% en 2020, plus bas que la moyenne de 2,1% enregistrée au niveau de l'Uemoa, contre -3,2% en 2019. Le solde de la balance des paiements excédentaire de 470.752 millions.

Dans ce contexte, le solde de la balance des paiements du Burkina Faso est ressorti excédentaire de 470.752 millions au titre de l'année 2020, après +67.405 millions un an plus tôt.

Le compte des opérations courantes, structurellement déficitaire, est ressorti excédentaire en 2020 en s'affichant à 427.794 millions (+4,2% du Pib) contre -306.921 millions en 2019 (-3,5% du Pib).

Cette évolution favorable du solde courant reflète celle de l'ensemble de ses sous-comptes (inversion du solde de la balance des biens et services qui est ressorti excédentaire et accroissement de l'excédent du compte du revenu secondaire), à l'exception du compte du revenu primaire dont le déficit s'est creusé.

Dans la même lancée, la balance commerciale s'est améliorée de 551.184 millions (+257,2%) résultant d'une augmentation des exportations et d'une baisse des importations. Le déficit de la balance des services s'est réduit de 19,7% en lien notamment avec la baisse des importations de services de transport, dictée par le repli des importations de marchandises. Aggravation du déficit du compte du revenu primaire.

Par ailleurs, la banque centrale souligne que le solde déficitaire du compte du revenu primaire s'est aggravé de 20.391 millions (-6,8%), en relation avec la progression des revenus nets payés aux non-résidents en rémunération des investissements (-25.335 millions).

Sous l'effet notamment de la progression des aides budgétaires et de l'aide d'assistance et de secours d'urgence mobilisée par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la satisfaction des besoins humanitaires des personnes déplacées internes (PDI), le compte du revenu secondaire s'est renforcé de 97.637 millions en ressortant excédentaire de 415.639 millions. Le compte de capital affiche un excédent de 211.619 millions

Le compte de capital a, quant à lui, affiché un solde excédentaire de 211.619 millions, en augmentation de 85.687 millions par rapport à 2019, soit +68,0%. Cet accroissement est imprimé notamment par la hausse des transferts en capital sous forme de dons projets au profit de l'Administration publique.

En ce qui concerne le compte financier, il a dégagé des sorties nettes de 164.384 millions, après des entrées nettes de 252.596 millions en 2019. Cette situation est imprimée notamment par les sorties de capitaux au titre des autres investissements et des investissements directs.

Du fait des évolutions ci-dessus, les actifs extérieurs nets de la Bceao se sont accrus de 124.363 millions en 2020 et ceux des autres institutions de dépôts ont augmenté de 346.389 millions. Il en résulte un accroissement des AEN du Burkina Faso de 470.752 millions, correspondant au solde global de la balance des paiements.

S'agissant de la position extérieure globale, elle est ressortie débitrice à -35,6% du PIB, contre -42,6% du PIB un an plus tôt, soit une atténuation de 9,4%, consécutive à l'accroissement du stock d'actifs financiers plus important que celui du stock de passifs.