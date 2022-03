Madagascar: Banque - BNI Madagascar, premier Bancassureur du pays

La précarité de la vie des malgaches a été accentuée par la crise sanitaire et les dégâts cycloniques. La bancassurance est un secours salutaire.

Avec la crise sanitaire, l'inflation et les intempéries de ces dernières semaines, les ménages malgaches font de plus en plus face à des imprévus. C'est dans ce contexte instable et plein d'incertitudes que la BNI Madagascar offre à ses clients des solutions de prévoyance et d'assurance a fin que chaque famille puisse avancer avec sérénité vers l'avenir. Premier Bancassureur du marché malgache, la BNI Madagascar en partenariat avec SANLAM Assurance lance ainsi sa première grande campagne de l'année sous le thème " J'assure notre avenir avec ma banque ". La signature du partenariat a eu lieu au siège de la BNI Madagascar à Analakely hier.

Cette campagne vise à faire découvrir au public une panoplie complète et innovante de solutions de Bancassurance. Ces solutions permettent aux ménages de prévoir les aléas de la vie en s'assurant en toutes circonstances et quelle que soit leur situation: La santé reste un des sujets préoccupants pour l'ensemble des ménages.

Cotisation mensuelle

Justement pour assurer financièrement la prise en charge des soins médicaux, la BNI propose l'Assurance Hospitalisation Tomady qui permet de couvrir intégralement les frais d'hospitalisation avec une cotisation mensuelle de 10 000 MGA par mois. En complément, plusieurs forfaits au choix sont également disponibles en fonction des besoins des clients : prise en charge de frais médicaux, dentisterie, lunetterie, et évacuation sanitaire à l'étranger. Pour les parents désireux d'assurer les études supérieures de leurs enfants, la BNI Madagascar conseille l'Assurance Epargne Éducation TAFITA.

L'Assurance Prévoyance décès MIARINA, quant à elle, permet de protéger la famille contre les évènements malencontreux de la vie, avec une cotisation extrêmement abordable (à partir de 700Ar par mois) et un capital garanti pouvant aller jusqu'à 200 000 000 Ar. Enfin, sur la même lignée, la solution MITOMBO permet d'assurer et de booster son épargne avec un intérêt évolutif et progressif.

En effet, plutôt connue ces dernières années pour ses offres de Crédits à la consommation BNI Madagascar démontre à travers cette campagne que l'accompagnement de ses clients se traduit également par des solutions qui leur permettent de faire face aux évènements imprévus, et surtout d'assurer leur avenir et celui de leurs proches.

C'est aussi une manière pour la BNI Madagascar de conforter sa place de première Banque Malagasy, en proposant des solutions toujours plus innovantes et surtout accessibles, puisque ces dernières sont disponibles auprès des 107 Agences du premier réseau bancaire de la Grande Ile.