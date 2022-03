Cote d'Ivoire: Lutte contre les constructions anarchiques - Les maires et le ministre de la Construction se concertent

Des membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) avec à leur tête leur président, le ministre Danho Paulin Claude, ont pris part à une réunion, hier, au cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné. Ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme collaborative entre son département ministériel et les mairies de Côte d'Ivoire.

Lors de ladite rencontre, le ministre a souligné la nécessité de faire face à l'urgence créée par les récents effondrements d'immeubles. A cet effet, il a été décidé de l'élaboration d'un manuel de procédure qui devra définir la composition, les responsabilités et le mode de fonctionnement de la plateforme.

Cette initiative répond, selon le ministre, aux instructions du Premier ministre qui a souhaité la mise en place de cet instrument commun de contrôle. Bruno Koné est également revenu sur les actions menées par son ministère pour tenter d'endiguer ce phénomène. Ce sont ,entre autres, les contrôles urbains et les démolitions de bâtiments non conformes qui ont fortement augmenté ces dernières années. " Choses qui malheureusement n'ont pas empêché les derniers drames enregistrés dans le district d'Abidjan ", a-t-il déploré. D'où la nécessité du renforcement de la collaboration avec les collectivités territoriales que sont les mairies pour un suivi plus accru des actions de sensibilisation, contrôle et de répression.

Le président de l'Uvicoci, le ministre Danho Paulin, s'est félicité de la tenue de cette réunion qui, selon lui, permettra de tracer le cadre d'une plus forte implication des élus locaux dans ce projet qui vise à offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Non sans assurer de la volonté des maires de Côte d'Ivoire à appuyer le ministère pour atteindre cet objectif à travers cette plateforme.