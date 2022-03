Afrique de l'Ouest: Coopération agricole - La Côte d'Ivoire partage son expertise avec la Gambie en production alimentaire

Une délégation gambienne composée de plusieurs personnalités et de responsable des politiques programmes en visite d'étude en Côte d'Ivoire. Elle a eu une séance de travail au centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (Cerfam) à Abidjan-Cocody, le mardi 15 mars 2022. Ce, pour un échange d'apprentissage et une démonstration sur place des meilleurs pratiques de l'expérience ivoirienne.

A cette occasion, Peter Kimoto responsable des politiques de programme alimentaire mondial en Gambie par ailleurs chef de délégation a expliqué l'objectif cette mission. " Nous sommes en Côte d'Ivoire pour apprendre de la Côte d'Ivoire car nous savons que pendant la pandémie de la Covid-19, il y a eu quelques difficultés dans le cadre de la productivité des champs.

En effet les paysans ont été impactés justement par la covid et n'ont pas pu produire dans les champs ni écouler leur produits, ce qui a naturellement impacté les distributions alimentaire dans les pays, qui a impacté aussi l'alimentation des populations, nous sommes en Côte d'Ivoire pour apprendre parce que la Côte d'Ivoire est pour un modèle de résilience car pendant la covid, la Côte d'Ivoire a réussi à faire des progrès en termes de production en termes d'approvisionnement des marchés pour l'alimentation des populations et nous voulons appliquer ces modèles dans notre pays " a-t-il indiqué.

Quant à Patrick Teixeira directeur par intérim du centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (Cerfam). Il s'est félicité et salué cette mission qui selon lui consolide les efforts du gouvernement en matière d'expertise et de production alimentaire. " La délégation est venue s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire qui offre l'alimentation scolaire basé sur la production locale, cette visite s'inscrit dans cette dynamique de rapprocher à travers la coopération et le renforcement de capacité entre les pays africains cela nous réjouir d'accueillir cette délégation ", s'est-il réjoui.

Patrick Teixeira a toutefois indiqué que le Cerfam est né d'un partenariat stratégique du gouvernement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du Président de la République Alassane Ouattara et du programme alimentaire mondial (Pam). Il s'agit d'appuyer les efforts du gouvernement africain en vue de lutter contre la faim et éradiquer toutes formes de malnutrition. Il se veut un catalyseur de bonne pratique de s'inspirer, de répliquer et mettre à l'échelle,

Dr Patricia N'goran, conseillère du gouvernement auprès de Cerfam, a, au nom du président de la République Alassane Ouattara, dit la volonté du gouvernement à accompagner l'équipe gambienne dans la réussite de sa mission à travers notamment le partage d'expérience et le renforcement des capacités en matière d'alimentation de cantine scolaire. Il faut noter que la visite durera sept jours.