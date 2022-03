Ile Maurice: À quoi joue l'opposition ?

54 ans d'indépendance et 30 ans de notre République célébrés ce samedi dans une ambiance morose sur toile de fond d'effets persistants de la Covid-19 et d'une situation économique alarmante avec son effarante escalade d'augmentation de prix sur une multitude de produits !

Quand on ajoute la souffrance de nos personnes âgées forcées d'attendre jusqu'au 7 mars, date de leur dernière allocation, avant qu'une pression ne force le gouvernement à se ressaisir dès le mois prochain ; quand l'on se rend compte à quel point le MSM règne dans l'opacité, le dernier exemple en date étant le refus de rendre publiques les conclusions du Fact-Finding Committee sur la mort (suspecte) des dialysés ; quand l'on a assisté, de manière impuissante, à ces nouveaux débordements de pluies torrentielles dus au mauvais entretien des drains et à une médiocre planification dans un contexte de changement climatique, comment ne pas comprendre le moral tourmenté des Mauriciens ? Le mood n'est ni à la fête, ni aux réjouissances !

Dans cette atmosphère où plusieurs classes sociales sont au bord du désespoir, et surtout face à une équipe politique dirigeante qui chaque jour apporte une nouvelle preuve de son incompétence et de son amateurisme, vers qui les citoyens peuvent-ils se tourner, sinon l'opposition officielle qui a le devoir de représenter les voix citoyennes au Parlement ?

Or, face à l'arrogance du pouvoir, que nous proposent, ces jours-ci, les partis politiques traditionnels qui occupent l'actualité pour de mauvaises raisons ? Un spectacle de marionnettes burlesque dans lequel chacun ne fait que convoiter la place du prince ! Que nous propose cette force représentante de l'alternative démocratique au gouvernement actuel ? Est-ce que l'opposition a des solutions à court, moyen et long termes pour résoudre les problèmes qui asphyxient notre pays ?

Est-ce que l'opposition nous propose des outils solides contre la corruption et le vol de l'argent public à travers le copinage politique et les contrats douteux ? Est-ce que l'opposition nous propose des lois sévères pour punir ceux qui se rendent coupables de passe-droits, de favoritisme, envers les camarades/cousins/cousines/maîtresses ?

Est-ce que l'opposition nous propose une gestion plus moderne et saine de nos institutions publiques, où l'ingérence politique est devenue la norme ? Doit-on ici souligner le rôle de la MBC/TV qui bat le record de tous les gouvernements en termes de propagande d'État ?

À l'heure où nous avons vu flotter le quadricolore à l'occasion des 54 ans d'Indépendance de notre pays et des 30 ans de notre République, est-ce que l'opposition nous fait part d'idées audacieuses pour mettre fin à la discrimination communale, tout en appliquant des politiques d'intégration de tous les citoyens dans une nation mauricienne fière d'une identité multiple ?

Non ! Elle préfère nous gratifier d'un triste spectacle de querelle infantile sur le choix de quelques postes à pourvoir dont celui de leader de l'opposition qui, semble-t-il, doit obligatoirement aller de pair avec le Whip de l'opposition, à en croire les Travaillistes ! On l'aura bien compris : pour que les Rouges s'asseyent à la même table que l'Alliance de l'Espoir, le motto est tout ou rien !

N'est-il donc pas légitime de s'interroger sur les réelles motivations de ces politiciens qui ne font que discours et promesses en aspirant aux fauteuils du pouvoir pour le pouvoir ? Doit-on finir par croire que les dirigeants fatigués de l'opposition n'ont ni la volonté ni l'énergie pour se battre en faveur d'un pays dont ils dénoncent la gestion ? Est-ce que certains contemplent déjà l'option d'un arrangement avec un MSM qui semble disposé à accommoder des partenaires tant qu'il reste au pouvoir ?

54 ans d'indépendance, 30 ans de République et une majorité gouvernementale d'une équipe qui a remporté des élections par seulement 37 % des voix ! Et ce, parce que tous les partis - gouvernement et opposition - profitent de ce système dépassé et en déphasage avec la société actuelle mais qui fait le jeu des blocs traditionnels !

Entre un gouvernement qui nous abêtit et qui est incapable de propulser notre pays vers une ère moderne, et une opposition dont l'action se résume à une guerre d'ego, qui seront les idéaux porteurs d'espoir ? Ne sont-ce pas nous-mêmes les citoyens qui, malgré toutes les épreuves, continuent à faire preuve de résilience dans un quotidien ordinaire et difficile où nous réinventons chaque jour le génie mauricien ?