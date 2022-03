Ile Maurice: Concours - Une Mauricienne en finale du Bocuse d'Or Australie

Sweta Baichoo, notre compatriote, a pris la troisième place au Bocuse d'Or Australie, qui s'est tenu fin février. Rencontre.

Elle fait la fierté de notre quadricolore. Elle, c'est la cheffe Sweta Baichoo. Elle s'est classée troisième au Bocuse d'Or Australie, prestigieuse compétition de cuisine, qui s'est tenue le 27 février à Melbourne, en Australie. Cela fait 19 ans que Sweta Baichoo a émigré dans ce pays. Elle est cheffe de cuisine au Pullman On The Park à Melbourne.

"Mon amour pour la cuisine remonte à l'enfance. Mon père était agriculteur et c'est grâce à lui que j'ai commencé à apprécier la nourriture, tout en sachant comment on cultive les légumes et en savourant leur fraîcheur", raconte-t-elle. C'est après des études en gestion de l'hospitalité à William Angliss que Sweta Baichoo débute sa carrière professionnelle en cuisine. Elle a participé à plusieurs événements, proposant une cuisine multiculturelle. "En tant que jeune cheffe passionnée, je me suis lancé le défi de faire découvrir différentes cuisines", explique-t-elle.

Par la suite, elle a pris de l'emploi au sein de la compagnie Accor, où elle travaille toujours. "Cela fait 15 ans que je suis employée par cette compagnie. Durant toutes ces années, j'ai eu la chance de bouger et de travailler dans plusieurs États dans mon pays d'adoption et dans plusieurs hôtels de la compagnie tels que le Sofitel Melbourne et le Novotel Geelong, entre autres." Durant sa carrière, elle a participé à de nombreux concours dont celui du meilleur dessert à Geelong, ville d'Australie, mais "c'est la première fois que je participe à une compétition de l'ampleur du Bocuse d'Or", souligne-t-elle.

En tant que cheffe, participer à ce concours a toujours été son rêve. Il faut, en effet, savoir que ce concours est l'initiative d'un des chefs le plus respectés au monde, Paul Bocuse. Créée en 1987 à Lyon, cette compétition mondiale de gastronomie est devenue, au fil des années, un événement prestigieux, organisé tous les deux ans en France et qui voit la participation de la crème des chefs élus au préalable dans leur pays. Ces derniers viennent du monde entier. "Je ne pensais pas que mon rêve allait se réaliser, mais j'ai eu la chance d'avoir pour mentor le chef Deepak Msihra, qui est membre de Bocuse d'Or Australie. C'est lui qui m'a encouragée à participer à ce concours prestigieux. Après les éliminatoires, j'ai été retenue parmi les quatre finalistes. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis la première femme à avoir participé au Bocuse d'Or Australie."

Sa participation à ce concours réputé a été l'occasion pour notre compatriote de mettre en avant la culture culinaire mauricienne. "J'ai incorporé ma culture mauricienne dans les plats. J'ai mis en avant des épices qu'on utilisait dans la cuisine quotidienne quand j'étais enfant. J'ai ainsi présenté, entre autres, un cigare composé de carottes cuites avec de la cardamome et des feuilles de combava, le tout cuisiné à une température contrôlée. J'ai aussi incorporé du thé avec du foie gras crémeux sur une tarte à pâte brisée", explique la cheffe.

Faisant partie de la plateforme RIISEACCOR, réseau permettant de promouvoir les femmes leaders à tous les postes de ce groupe hôtelier, Sweta Baichoo voit sa participation au Bocuse d'Or Australie comme un "encouragement pour les futures dirigeantes de la cuisine et plus important encore, j'ai représenté l'île Maurice et la cuisine mauricienne sur une plateforme mondialement connue et entourée de chefs reconnus en Australie".

Participer à ce concours n'a toutefois pas été facile pour la cheffe, surtout en cette période de pandémie. "Cette compétition demande que les chefs repoussent leurs limites dans l'innovation afin d'offrir un plat unique. J'étais stressée à l'idée de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir terminer mes plats. La préparation à ce concours n'a pas été de tout repos. J'ai dû passer plusieurs heures en cuisine, d'autant qu'après le Covid-19, il y avait un manque de chefs et que mes horaires au boulot étaient étendus. Mon commis, Rochelle, et moi avons dû travailler sept jours sur sept avec des horaires impossibles afin de pouvoir réaliser le menu que je voulais présenter au concours. La veille de la compétition, j'ai dû préparer des plats pour un évènement de 400 personnes. J'étais épuisée quand est arrivé le jour de participation au concours mais je ne me suis pas avouée vaincue. Je me suis donnée à 200 % pour réaliser le rêve que j'avais depuis longtemps caressé et qui est de participer au Bocuse d'Or", fait ressortir Sweta Baichoo.

Après sa participation à ce prestigieux concours, la cheffe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Par rapport au Bocuse d'Or, je vais participer à un diner exclusif intitulé The Road to Lyon, proposé par des chefs de la gastronomie à Melbourne. Six plats de dégustation seront au programme et l'événement se tiendra au Pullman on the Park où je travaille. J'ai aussi pour projet de changer la perception voulant faire accroire que la cuisine est un domaine réservé aux hommes. Je suis passée par des moments très durs durant ma carrière, mais ces épreuves m'ont permis d'apprendre à mieux me connaître et de vouloir changer les choses, surtout par rapport à la présence des femmes en cuisine", explique la cheffe Sweta Baichoo.

Si elle a un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, c'est : "Ne vous enfermez pas dans le confort de votre vie, mettez-vous constamment au défi. N'ayez pas peur de vous lancer. Prenez les critiques constructives comme un challenge. Cela vous motivera et vous incitera à donner le meilleur de vous-mêmes. Vous êtes le moteur de votre vie et vous devez naviguer dans la direction que vous avez choisie".