Algérie: Pêche/Productions halieutiques - Appel à encourager l'investissement privé

Alger — Les participants au Forum de la pêche et des productions halieutiques, organisé par l'incubateur "Filaha Innov", mercredi à Alger en marge du Salon "Sipsa-Fillaha 2022", ont appelé à encourager l'investissement privé dans le domaine de l'aquaculture et à accompagner les jeunes porteurs de projets.

La représentante du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, Mme Amirouche a précisé que la stratégie du secteur visait à relancer les différentes perspectives d'investissement privé, à travers les différentes formules offertes et les mécanismes de soutien à la création des petites et moyennes entreprises (PME), notamment les 2.000 microcrédits octroyés par l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Et d'ajouter que le ministère s'attèle à renforcer les perspectives d'investissement dans les domaines de la fabrication et la réparation des navires, la pêche et l'aquaculture.

De son côté, Mme Rabia Zerrouki, membre du groupe de réflexion "Filaha Innov", a souligné l'importance d'accompagner et de former les jeunes, en vue de renforcer l'investissement dans le domaine de l'aquaculture, notamment l'élevage en eaux douces, les cages flottantes et l'aquaculture intégrée avec le secteur agricole.

Appelant les jeunes et les porteurs de projets à tirer profit des opportunités d'investissement offertes, Mme Zerrouki a rappelé la stratégie du secteur pour la promotion de l'investissement dans le domaine de l'aquaculture, le développement de la pêche en haute mer et la fabrication des grands bateaux.

Les intervenants ont également souligné la nécessité de renforcer l'investissement dans la production de nourritures pour poissons et intrants, la fabrication des cages flottantes et le développement de l'industrie navale.

Lors de la rencontre, le débat s'est articulé notamment autour des mécanismes de relance de la production halieutique en Algérie et la promotion de l'industrie des bateaux de pêche.