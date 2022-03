Algérie: Fête de la victoire - Le patriotisme et l'engagement politique de Réda Malek rappelés à Alger

Alger — Le patriotisme et le militantisme politique du révolutionnaire, le défunt Réda Malek, décédé en 2017, ont été rappelés, mercredi à Alger, par des conférenciers ayant également évoqué "le diplomate chevillé" que fût ce dernier au profit de la cause de libération nationale.

"Réda Malek était connu pour son honnêteté morale et son intégrité intellectuelle. Il avait porté l'Algérie comme tous les autres patriotes pétris par l'amour du pays", a déclaré son ami et moudjahid, Amar Lounis, lors de l'hommage rendu au défunt militant de la cause nationale et homme d'Etat, par le Forum de la Mémoire au siège du quotidien El-Moudjahid.

Un hommage organisé à l'occasion de la commémoration du 60éme anniversaire de la "Fête de la victoire", celle de la proclamation, le 19 mars 1962, du cessez-le-feu auquel ont abouti, la veille, les négociations d'Evian pour l'indépendance de l'Algérie. Lesquelles négociations ont réuni la délégation algérienne, conduite par Krim Belkacem et dont Réda Malek était le Porte-parole, et la partie française, conduite par Louis Joxe, alors ministre français chargé des Affaires algériennes.

Réda Malek avait été "un diplomate chevronné", a ajouté l'intervenant, rappelant "l'engagement" des membres de la délégation algérienne lors de ces négociations dont le défunt lui a fait part plus tard".

Et de poursuivre : "En déclarant que +la France reconnaît solennellement l'indépendance de l'Algérie +, le Général De Gaulle admettait que la France a été renvoyée de notre pays. La révolution du 1er novembre 1954 a produit des hommes qui doivent être un exemple pour les générations actuelle et future".

A ce propos, l'intervenant conviera ces dernières à "porter haut le flambeau des aînés pour la liberté, afin de veiller sur la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale" de leur pays.

Pour sa part, l'historien Amar Rekhila, est revenu sur le contexte ayant prévalu et entouré les négociations "ardues" d'Evian, dont il dira qu'elles incarnent "la victoire de la volonté des Algériens pour leur liberté, sur celle des Français à poursuivre la colonisation".

"Le succès ayant couronné ces négociations consiste en ce que les négociateurs algériens ont réussi à imposer l'unité du peuple algérien ainsi que la préservation de l'intégrité territoriale, de même qu'à refuser la double nationalité aux Européens d'Algérie, tel qu'envisagé par la délégation française", a ajouté le spécialiste en Droit constitutionnel.

A l'issue de ces interventions, une distinction symbolique et honorifique a été remise par les organisateurs à la famille du défunt militant engagé et grand homme politique et ancien chef de Gouvernement, Réda Malek, en hommage à son apport au pays, durant la révolution de novembre 1954 et après l'indépendance.