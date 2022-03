Algérie: Etudiants algériens en Ukraine - Une plateforme numérique pour les doléances

Alger — Les étudiants algériens se trouvant actuellement en Ukraine sont invités à faire part de leurs doléances et préoccupations à travers une plateforme numérique dédiée à cet effet, indique mercredi un communiqué du ministère de l'Enseignements supérieur et de la Recherche scientifique (MERS).

"Dans le cadre de la prise en charge des étudiants algériens se trouvant actuellement en Ukraine, le ministère de l'Enseignements supérieur et de la Recherche scientifique invite ces derniers à exprimer toutes leurs doléances et préoccupations à travers la plateforme numérique dédiée à cet effet via le lien ci-dessous: https://services.mesrs.dz/DCEU/mod/questionnaire/complete.php?id=218", précise la même source.

Les étudiants concernés "ont également la possibilité de prendre attache avec les deux points focaux mis à leurs dispositions pour la circonstance par le ministère qui a communiqué les coordonnées de ces derniers".

Il s'agit, de "Mme Belhouchet Karima, dont le numéro téléphone et du téléfax est : 00213 23 23 84 83. Son adresse mail est: k.belhouchet@mesrs.dz. Il s'agit aussi M. Khecheni Karim dont le numéro téléphone et du téléfax est : 00213 23 23 84 81, alors que son mail est : k.khecheni@mesrs.dz", ajoute le communiqué.

"Par conséquent, le MERS tient à rassurer l'ensemble de ces étudiants quant à leur prise en charge et réitère son entière disponibilité à engager toutes les mesures appropriées et diligentes à cet effet et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur", conclut le communiqué.