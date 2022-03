Madagascar: Un Chef de l'État qui place la barre très haut

C'est une équipe de 30 ministres qui a été présentée hier à la presse et qui a tout de suite été mise à contribution lors du premier conseil auquel ses membres ont participé.

Le président de la République n'a pas voulu faire une révolution. Il a quand même procédé à des changements pour une plus grande efficacité de l'action à mener. On a ressenti dans le ton de son discours hier qu'il serait intransigeant envers ceux qu'il a choisis et qu'il attendait des résultats de leur part car le temps presse. C'est un véritable programme qu'il a présenté et que ses ministres doivent réaliser.

Neuf nouveaux ministres et sept de l'ancienne équipe remerciés. Certains ont déjà occupé une fonction ministérielle, d'autres font une entrée remarquée dans l'attelage gouvernemental. Le Chef de l'État a tenu à saluer ces trente ministres et a dressé un schéma de l'action à suivre dans les mois à venir. Il a parlé des nombreux problèmes qui se posent dans le pays et qu'il avait relevés lors de ses déplacements. Il a reconnu le retard accumulé durant ces trois années passées. Il a mentionné la présence de la pandémie de Covid-19 qui a été un véritable handicap dans l'action de développement pouvant être menée.

Il a énuméré néanmoins la liste des infrastructures qui ont été mises en place : hôpitaux " manara-penitra ", EPP " manara-penitra "... . Il a reconnu que beaucoup reste à faire. Il a parlé des secteurs qui doivent être redynamisés car ils sont vitaux pour le développement du pays. Il a mentionné le tourisme pourvoyeur de devises, l'énergie nécessaire pour attirer les investisseurs et l'agriculture pour l'augmentation de la production rizicole. Il s'est même parfois projeté au-delà de 2023. Le président attend beaucoup de ce nouveau gouvernement. La mission qui lui est assignée est difficile à remplir dans le laps de temps qui lui est imposé.