Madagascar: Gouvernement - Des résultats politiques exigés aux ministres techniciens

Des techniciens de leur secteur respectif font leur entrée dans le nouveau gouvernement. Le président exige des résultats.

Herindrainy Olivier Rakotomalala prend les commandes du ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Sa nomination a été officialisée, hier, en conseil des ministres. Après sept mois sans avoir eu un ministre titulaire, le département des mines et ressources stratégiques reçoit à sa tête une figure bien connue dans le domaine. Du sang nouveau, mais Olivier Rakotomalala est loin d'être un inconnu du secteur extractif en ayant déjà côtoyé les mastodontes de l'industrie minière internationale pendant plusieurs années. Il est donc parti du bon pied. Dorénavant, Olivier Rakotomalala est mandaté pour défendre les intérêts de l'Etat malgache dans ce secteur stratégique qui fait aussi la renommée du pays.

Assainissement. Pourtant, les tâches qui l'attendent s'annoncent lourdes. Olivier Rakotomalala hérite d'un chantier complètement au bord du désastre. Le secteur extractif nécessite un nouveau souffle et les différents acteurs attendent un assainissement piloté par l'Etat qui, en revanche, compte miser sur l'extraction des ressources minières pour servir de levier au développement. Mais, jusqu'à présent, le statu quo sur différents dossiers affectent le secteur, notamment sur la réforme du code minier et le gel des permis miniers, qui, selon le secteur privé, paralyse le secteur minier dans le pays. Olivier Rakotomalala n'a pas droit à l'erreur pour mettre de l'ordre dans le secteur.

François Rakotozafy occupera le poste de Garde des Sceaux afin de poursuivre les réformes déjà entreprises par ses prédécesseurs au niveau de la Justice, qui, est en panne en matière de crédibilité. Ce magistrat de carrière, qui est le plus haut gradé de son corps professionnel, est loin d'être un inconnu au sein de la justice. Ses compétences sont reconnues, mais le Chef de l'Etat exige " des résultats qui vont résoudre les problèmes quotidiens de la population ". Lutte contre la corruption, efficience des services publics de la justice, tels seront les sujets qui sont abordés fréquemment par les usagers. Ainsi, rattraper le retard de la justice en matière de crédibilité sera donc une préoccupation qui pèsera sur l'agenda du nouveau ministre.

CES. François Rakotozafy a ses atouts. Il a gravi tous les échelons au sein du département de la Justice pendant plusieurs décennies de carrière. Il connaît les rouages. En politique, il n'est pas à ses premières expériences. De nature discrète, François Rakotozafy a été propulsé sur le devant de la scène politique lorsqu'il a été élu par ses pairs pour occuper le poste de président de la Cour électorale spéciale en 2013. Cette juridiction a piloté la gestion des contentieux électoraux et, à cet effet, a joué un rôle important dans l'élection présidentielle de décembre 2013 qui a conduit le pays à une sortie de crise politique. Avant sa nomination au poste de ministre de la Justice, François Rakotozafy a été coordonnateur du Bureau de coordination du contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires.

Justin Tokely revient à l'immeuble Patte d'Éléphant à Anosy après avoir quitté le mythique siège du ministère de l'Intérieur pendant trois ans et demi pour s'occuper de sa région natale. En effet, depuis hier, l'ancien gouverneur de la région Sava se hisse à la tête de son département de tutelle et devient le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. La gestion territoriale de la sécurité et la promotion du développement au niveau des collectivités territoriales décentralisées sont des sujets chauds à Anosy. Le Chef de l'Etat veut, ainsi, que le ministre " réussisse sa mission ".

Développement local. Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation peut faire parler ses expériences durant son mandat. Cet administrateur civil de carrière, issu de la 5ème promotion de l'Ecole Nationale de l'Administration de Madagascar, ne se sentira plus étranger face aux commandes de cet immense ministère armé de huit directions générales et de près de trente directions techniques. Puisqu'il a déjà occupé le poste de directeur général de l'Institut National de Décentralisation et de Développement Local. Aussi, lors de la formation du premier gouvernement Ntsay en juin 2018, son nom avait déjà circulé en coulisse comme potentiel nouveau patron de l'Intérieur et de la Décentralisation.