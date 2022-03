Madagascar: Musicalité - Y-zit change de sonorité

Tizy Bone, Yzit, Bony Bony c'est la même personne. C'est ce chanteur membre du groupe Tragédie. L'auteur de Fo mijaly. Désormais, il a non seulement changé de look, mais a également changé de sonorité, voire même, de langage.

Le Tizy Bone de Tragédie portait un baggy et une veste plus large que ses épaules comme c'était la tendance au début des années 2000. Son collectif était le plus écouté à l'époque. Ses chansons animaient les pistes de danse et les discothèques. Que ce soit en France ou en Afrique. Mais, la musique a connu une mutation, une évolution exponentielle que la génération 1980 n'est pas arrivée pas à suivre. Dès lors, Tragédie a connu une chute tragique. La génération 2000 n'est pas sensible à la musique du groupe. Conscient de la situation, Tizy Bone met de côté sa veste large et taille une autre plus ou moins sur mesure. Il ne change pas complètement son nom, mais à l'envers Tizy devient Y-zit.

Le revoilà, il chante en malgache et compose du RnB. Il enchaîne des concerts dans la capitale malgache entre 2007 et 2011. Invité par les organisateurs événementiels du rap, il prête sa voix dans l'hymne de l'Afondasy chapitre 3 en 2009. Le succès lui sourit jusqu'à ce qu'en 2016, il commence à dégringoler doucement. Y-zit s'est éclipsé de la scène musicale malgache et française pendant presque cinq années après un live maigrement assisté par ses fans au Coliséum Analamahitsy. En 2020, Y-zit change de look en espérant conserver ses convaincus. Dès lors, il effectue des covers sur sa page Facebook.

Il interprète des chansons africaines comme Slowly de Meddy et le nombre de vues augmente sans cesse. Alors, l'artiste décide de changer son rythme, comme tous les artistes du moment, Bony Boy bascule vers l'Afrobeat. Par ailleurs, l'ex beau gosse de Tragédie change de langage. Il mélange le tenim-paritra et le patois anglais. Et le résultat est surprenant. Bony a trouvé la recette, en composant "Mitete" et "Fagnafôdy". Il y a trois jours, il sort "Badman" toujours dans le même ton. Certes, l'artiste essaie de réanimer le rythme qu'il avait il y a presque 20 ans, mais, Bony Boy va devoir rehausser la barre encore plus haut, car la concurrence fait rage et la montée de la nouvelle génération est inévitable.