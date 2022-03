Madagascar: Nouveau gouvernement - Todisoa Andriamampandry reste pessimiste

Ce député de l'opposition ne tarde pas à réagir après la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Todisoa Andriamampandry affiche son pessimisme.

" On ne peut rien espérer de ce nouveau gouvernement ", a-t-il affirmé hier. " Certains sont des têtes connues et n'ont pas brillé par leur réussite ", ajoute-t-il. Pour cet élu, le problème actuel est " plus profond ". Il reste convaincu que " le pays ne parviendra pas à se sortir de la pauvreté grandissante actuelle sans qu'on apporte réellement du changement au niveau de la stratégie, des hommes ainsi que des priorités ".

Et le contexte international, bouleversé par la crise ukrainienne et la pandémie de Covid-19, ne facilitera pas la résolution du problème de pauvreté dans le pays, toujours selon Todisoa Andriamampandry, si on ne change pas de cap. En tout cas, l'élu constate un " décalage entre les programmes avancés par le régime et les véritables priorités de la population ".