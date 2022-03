Madagascar: Mois du Théâtre - Initiation et partage seront les maîtres-mots

Comme chaque année la Compagnie Miangaly organise différents événements sur tout le mois de mars, le mois du Théâtre, c'est le festival Rallye Moi(s) Théâtre.

Elle consacrera une journée d'initiation à l'improvisation pour les amateurs et novices le mercredi 23 mars prochain. Employés d'entreprises, journalistes ainsi que enfants et adolescents de 8 à 17 ans pourront monter sur les planches et goûter aux sensations théâtrales et les joies des feux de la rampe à cette occasion. Les comédiens de la compagnie joueront " Rêves In Gadra ", une pièce de théâtre-mimes ainsi que " Jeu de gammes ", mis en scène par Christiane Ramanantsoa et Haja Ravalison au Ivokolo Analakely le lendemain.

Le 27 mars, la journée internationale, sera dédiée à la déclamation de contes au Tranompokonolona Analakely. Les comédiens de la compagnie y feront également des performances d'improvisation et reproduiront sur scène " Jeu de Gammes ". Mais avant toutes ces manifestations, la compagnie fera pour la première fois une escapade culturelle à la campagne cette fin de semaine. Randonnées, partages et spectacles seront au rendez-vous. Des ateliers de danse, de slam et d'improvisation, ponctués de spectacles d'improvisations et d'animations, seront organisés à Ivelo, situé à 45 minutes de Vontovorona ce samedi et dimanche.