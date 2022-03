Madagascar: Mort de Kevin - Le chauffeur placé sous mandat de dépôt

Hommage émouvant des motards hier durant la cérémonie funèbre de Kevin Hambinintsoa Ratsimbazafy. Ils étaient présents, de l'église jusqu'à l'enterrement de leur héros, un jeune père de famille de 27 ans.

Un témoignage de sympathie qui marque la fraternité des conducteurs de deux-roues mais aussi un signal fort qu'ils ne laisseront pas aller cette affaire. Parallèlement à cela, le chauffeur ou chauffard responsable de l'accident a été placé sous mandat de dépôt à Antanimora à l'issue d'une enquête préliminaire de la brigade des accidents de la police suivie d'un défèrement au parquet. Pour un petit rappel, une bande de deux-roues dont Kevin en faisait partie a été fauchée par une voiture tout-terrain de marque Mazda BT-50. La thèse d'un simple accident de circulation est écartée par les motards.

La raison est qu'avant ce drame, la voiture a percuté un autre deux-roues issu du même groupe, à hauteur de Mahamasina, avant de prendre la poudre d'escampette vers Ankadilalana. Les motards l'ont poursuivi, et dans la course, Kevin l'a dépassé et s'est mis à lui barrer la route. Une intention qui vise certainement à arrêter la voiture. Une option qui fut fatale pour le jeune homme puisque la voiture l'a fauché et l'a trainé sur une dizaine de mètres. Ce qui a conduit inévitablement à sa mort malgré les tentatives de réanimation à l'HJRA.

Le chauffeur, de peur pour sa vie, puisqu'une foule en furie s'est vite rassemblée, a décidé de se réfugier dans le camp de la gendarmerie à Ankadilalana. Comme ce drame s'est passé en milieu urbain, la police a été appelée. Le chauffeur, lui, a été transféré à la brigade des accidents à Tsaralalàna. Sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes des passionnés de moto d'une part et d'automobiles d'autre part, la tension semble monter d'un cran. Les deux protagonistes se déchirent et se renvoient la balle sur les origines des accidents répétitifs dans la capitale.

Hier, une opération menée par la avait pour but de sensibiliser les motards sur le respect du code de la route. Une opération louable, certes, mais pourrait être mal-vue pour les conducteurs de deux-roues, à la suite de ce qui est arrivé à Kevin. Les nombreux commentaires vont dans le sens où ce sont toujours eux qui sont considérés comme des fautifs et non moins ignares en matière de règles de conduite en milieu urbain. Des mesures s'imposent pour éviter cette tension qui génère petit-à-petit entre les usagers de la route dans la capitale...