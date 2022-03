Ile Maurice: Pension de vieillesse - Les raisons de la colère

interview

Depuis peu, les personnes âgées expriment leur colère et certaines ont même manifesté dans les rues. La raison : le gouvernement avait promis une augmentation de la pension de vieillesse. Or, cette promesse n'a pas été tenue. Et qui plus est, son paiement a été retardé et se faisait le quatrième jour ouvrable du mois. Décision revue vendredi. Pourquoi ? On te dit tout avec Vivek Pursun, président du Pensioners Grievance Movement.

Qu'est-ce que la pension de vieillesse ?

La pension de vieillesse est un paiement mensuel que quelqu'un obtient de l'État dès qu'il a 60 ans. Vous pouvez recevoir votre premier paiement le mois suivant vos 60 ans. Ce paiement mensuel est effectué sous le "National Pensions Scheme", introduit en 1976. Il comprend des paiements comme la pension de retraite pour les personnes âgées, la pension d'invalidité pour les personnes handicapées ou la pension pour les orphelins.

Pourquoi nos papys et mamys étaient-ils embêtés ?

Nous étions habitués à recevoir notre pension de vieillesse chaque 1er jour ouvrable du mois. En septembre dernier, le gouvernement a annoncé que le paiement s'effectuerait le 4e jour ouvrable du mois. Plusieurs d'entre eux ont mal compris l'annonce et ont cru que le paiement allait se faire le premier jour du mois. Quand on parle de jour ouvrable, on parle des jours de semaine. Donc, si le premier jour du mois est un samedi ou un jour férié, on n'aura pas notre pension ce jour-là parce que la banque ne travaille pas. Par exemple, en mars, nous n'avons touché notre argent que le lundi 7, parce que le 1er était congé, cela a tout retardé. Nous étions très en colère car cette décision met du désordre dans ce que nous avions déjà planifié. Plusieurs de nos aînés ont des dépenses, qui sont déduites directement à la banque pour qu'ils n'aient pas à se déplacer vu leur grand âge. De nombreuses personnes âgées n'ont plus la démarche alerte de leurs 20 ans et doivent se déplacer à l'aide d'une canne ou avec un accompagnateur. Ce changement a fait que beaucoup de nos aînés ont dû trouver du temps et quelqu'un pour se rendre à la banque avec eux. Et cette décision a été prise du jour au lendemain, sans aucune préparation. Du coup après le scandale, vendredi, la ministre de la Sécurité sociale a annoncé que l'on allait revenir au paiement le 1er jour ouvrable du mois. Ouf !

Pourquoi un tel changement si rapidement ?

Le gouvernement a dit qu'il effectue le paiement en avance. Or, je ne comprends pas comment on peut faire un paiement de pension en avance. Imaginons la pension de veuve. Une femme ne pourra pas toucher une pension de veuve en avance car elle ne pourra pas savoir quand son mari va mourir. Une autre raison serait que le gouvernement veut réduire le paiement versé aux personnes déjà décédées et dont la famille ne l'a pas signalé. C'est normal que si quelqu'un meurt, il ne peut continuer à percevoir sa pension de vieillesse.

Quelle serait la solution pour arrêter de payer les personnes décédées ?

L'enfant qui lit cet article vous rira au nez car il doit être en train de le lire sur un ordinateur ou une tablette. C'est pour vous dire que nous avons la technologie à la maison. Donc je me demande, pourquoi, en 2022, ce système de paiement n'est-il pas informatisé ? Pourquoi faire des paiements manuellement ? Si tout était fait sur ordinateur, nous n'aurions pas ce problème. Je trouve aussi que le paiement de la pension devrait s'effectuer comme un paiement de salaire normal. Un salarié reçoit son salaire le 27 du mois. Donc, entre le 27 d'un mois et le 27 du mois suivant, il a le temps de calculer son budget.

La pension à Rs 13 500, rêve ou réalité ?

La pension de vieillesse devait passer de Rs 9 000 à Rs 13 500. Cette annonce a fait partie des promesses électorales du Mouvement socialiste militant dont le Premier ministre, Pravind Jugnauth, est le leader. C'était lors de la campagne pour les élections générales du 1er octobre 2019. Toujours est-il que vendredi dernier, le gouvernement est revenu sur sa décision de verser la pension de vieillesse le 4e jour du mois. Il le fera le 1er jour ouvrable du mois et ce, à partir d'avril.