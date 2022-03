Sénégal: Accès aux vaccins contre la Covid-19 - Les Etats-Unis accordent 15 millions de dollars supplémentaires au Sénégal

L'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) a décidé de mettre à la disposition du Sénégal des ressources supplémentaires dans le cadre du Global Vax, une initiative du gouvernement américain visant à s'assurer de l'utilisation des flacons de vaccins contre la Covid-19, actuellement disponibles pour vacciner les populations du monde entier.

Ainsi, renseigne un communiqué de presse, l'Usaid compte accorder 15 millions de dollars supplémentaires au Sénégal. Cette enveloppe permettra de financer, entre autres, des activités visant à renforcer l'approvisionnement et la logistique de la chaîne du froid, à s'attaquer à la question de la confiance du public envers les vaccins et à faciliter l'accès aux sites de vaccination. Elle permettra également de renforcer les plans de vaccination déjà en place au Sénégal et de faire parvenir les vaccins aux populations, de manière rapide et équitable. L'effort de Global Vax s'ajoute aux quelques 10 millions de dollars que l'Usaid a déjà versés au Sénégal dans le cadre de la réponse à l'épidémie de Covid-19", ajoute la même source.

À la date du 15 mars 2022, plus de 2,4 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 ont déjà été administrées au Sénégal. Cependant, moins de 10 % de la population du pays a reçu au moins une dose et seuls 6 % sont complètement vaccinés. Selon la directrice adjointe du bureau Santé de l'USAID, le Dr Fatou Ndiaye, de nombreuses personnes ont encore besoin d'être protégées, même si le Sénégal a accompli des progrès notables qui se sont traduits par une augmentation des taux de vaccination. " Avec des ressources supplémentaires, on peut faire plus. C'est là que Global VAX entre en jeu.", a-t-elle déclaré.

Global Vax apportera son soutien technique et ses ressources pour accroître l'accès aux vaccins contre la Covid-19, notamment en renforçant la coordination internationale en vue d'identifier et de surmonter rapidement les obstacles liés à l'accès aux vaccins. À ce jour, les États-Unis ont déjà mobilisé 1,7 milliard de dollars pour financer le travail de préparation des vaccins à travers le monde.

Les ressources supplémentaires fournies par Global Vax seront investies de manière stratégique afin de s'aligner sur les efforts actuels menés par le Sénégal pour accélérer son plan national de vaccination contre la Covid-19. L'Usaid et ses partenaires travailleront avec le gouvernement du Sénégal pour renforcer les systèmes de santé locaux et contribuer à accroître l'accès aux vaccins chez les populations vulnérables et difficilement accessibles.