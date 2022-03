Afrique: L'Etat libère sa " miette " de subvention aux clubs

Maigre est la subvention de l'Etat aux clubs de D1 et de D2. Alors que la D1 a déjà rangé dans les placards sa première partie pour faire place aux Play-offs, et que certains clubs ne devront plus rechausser les crampons avant la saison prochaine dont on ne connait pas la date de démarrage et que la D2 est passe de l'être, l'Etat togolais a décidé enfin de libérer sa maigre subvention aux clubs. Et tenez-vous bien, il s'agit de 3,5 millions de F cfa à chaque club de D1, soit 56 millions de F cfa, et 1,406 million de F cfa, à chaque pensionnaire de D2, soit 22,5 millions de F cfa.

Une très maigre subvention de l'Etat pouvait-on s'écrier, et qui dénote du peu d'intérêt que le pays et ses dirigeants portent à la promotion de la pratique du football. Et dans tout ça, à quand va-t-on espérer tendre vers un football même semi-professionnel où les joueurs évoluant au plan national pourront vivre aisément de leur job, et ne pas se voir virés par les dirigeants de clubs qui n'en pouvaient plus de supporter les charges salariales sans compétition, à chaque fin de compétition sans préavis ? C'est la grande interrogation.

En attendant toute réponse adéquate, pour finir avec cette question de subvention, il est à noter qu'avant l'Etat, c'est la FTF qui à l'entame de la saison avait fait un geste vis-à-vis des clubs de D1 à hauteur de 5 millions de F cfa et 3 millions de F cfa pour ceux de la D2.

Sacré football togolais !