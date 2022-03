Togo: Ce qui fâche Apévon et les FDR

Le parti de Me Paul Dodji Apévon a brillé de par son absence à la 2ème réunion du CPC (Cadre Permanent de Concertation), lui qui a pourtant été de toutes les réunions de la CNAP (Concertation Nationale des Acteurs Politiques) dont le CPC n'est que l'émanation. Et il urge pour les FDR de situer sur les raisons d'une telle absence très remarquée.

Par un communiqué signé son président national, le parti au symbole du parapluie blanc dans un fond violet a évoqué entre autres, " la manière dont les maigres résultats obtenus au sein de la Concertation Nationale entre Acteurs Politiques (CNAP) avaient été édulcorés, d'une part par une modification unilatérale de la loi relative aux manifestations publiques adoptée par l'Assemblée nationale, loi qui interdit de fait lesdites manifestations, et d'autre part par le refus persistant du Gouvernement d'appliquer les recommandations de la CNAP en ce qui concerne la mise en liberté des prisonniers politiques afin de créer les conditions d'une décrispation du climat sociopolitique dans notre pays ", ensuite, le caractère " irrespectueux " par lequel " les tenants du pouvoir aient créé ce CPC, censé faire le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de la CNAP, sans la moindre consultation des partis d'opposition y ayant pleinement pris part ", juge " inconcevable que le pouvoir ait composé le CPC à son goût par la mise à l'écart de la Société civile et l'intégration d'une composante dénommée " Députés Indépendants " " alors qu'il considère que " les discussions sur des questions d'intérêt national concernent aussi bien les acteurs politiques que la société civile ".

Et pour finir, Apévon et ses partisans, font observer " que la création du CPC par arrêté ministériel au lieu d'un décret du Chef de l'Etat dénote le peu d'intérêt que le Gouvernement accorde à cette structure ".

A l'aune de tout ce qui précède, le parti FDR dit se réserver " prendre part aux discussions du CPC du 15 mars 2022 et n'entend pas s'y associer à l'avenir si des dispositions sérieuses ne sont pas prises par le Gouvernement pour éviter que la mise en place de cette structure soit un subterfuge de plus du pouvoir pour continuer de flouer les acteurs de l'opposition qui, de bonne foi, acceptent le dialogue dans le souci de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance entre les acteurs politiques et toutes les autres composantes de la vie sociopolitique dans le seul intérêt de notre pays ".

Pour rappel, à la suite de la réunion du mardi 15 Mars dernier, un bureau de trois membres a été mis en place pour diriger le CPC durant trois mois entre Avril et Juin 2022 et est conduit par Gerry Taama président du NET et groupe parlementaire NET-PDP.