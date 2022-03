Burkina Faso: ARTs plastiques - Ouaga se réinvente dans la performance

Le collectif d'artistes " Les imprévisibles " a organisé la 1re édition de " L'Inattendu ", un festival de performances. La manifestation qui a réuni du 11 au 12 mars 2022 des performeurs burkinabè et étrangers a eu lieu au bar-restaurant la Camionnette à Ouagadougou.

La performance ou " happening " est un genre bien développé dans certains pays d'Afrique comme le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Malgré le bouillonnement culturel du Burkina Faso, cette forme d'expression artistique y est quasi inexistante. Les artistes " Imprévisibles " se sont fixé pour objectif de développer la créativité dans ce domaine à Ouagadougou. Les cloisons s'effacent pour faire place à l'improvisation et à l'humour.

Pierre Garel vit depuis plus de 20 ans à Ouaga. Il est enseignant d'arts plastiques et un des organisateurs du festival " L'Inattendu ". " On a dû quitter le domaine habituel de création pour faire une création où on se met en jeu physiquement. La performance est par définition une expression artistique qui est inventée pour tout public. Elle transcende les genres et fait passer des messages universels ", a-t-il expliqué.

L'immersion dans le festival la première soirée, s'effectue avec Seydou Ouédraogo dit Mystic qui, à l'entrée du bar-restaurant, lit aux visiteurs des extraits de " Mission terminée " de Mongo Beti. A l'intérieur les spectateurs prennent plaisir en dégustant brochettes et bières fraîches, le regard tourné vers une scène où apparaîtra un Imprévisible. Laurent Sawadogo, alias Lolito, est peintre. En jouant au fou, il relate par le langage de la performance un fait réel. Au village, des parents l'ont emmené chez un marabout pour être guéri de force. Le supplice qu'on lui fait subir dans sa chair et dans son âme est montré au public, mettant la société en dérision.

Avec le thème des faux médicaments, Pierre Garel a voulu " parler de la pharmacie, de la Covid-19, des vaccins et tous les délires qui tournent autour de ça et on ne sait plus croire en quoi ". A la fin la question se pose : faut-il prendre des médicaments ou non ? La danseuse et peintre Sylvia Ferraris, en art-thérapeute s'est emparée du thème de l'humain en se mettant dans la peau d'une clocharde. " Je dis en italien dans ma langue maternelle : je suis comme vous, vous êtes comme moi. Avec cette poupée que je tends aux participants, je signifie l'humain".

Le lendemain la soirée a été animée par une seconde flopée de performeurs dont Ambrititude Nefertiti, la body-artiste à la palette sobre. Josué Bougma, le danseur sorti de " La Termitière " a prêté son corps dénudé aux coups de pinceaux de la reine égyptienne. En cette soirée, Karine Kindo, chef cuisinière de la Camionnette est la femme des cavernes venue cuisiner un plat avec l'aide du public.