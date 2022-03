Tunisie: Othman Jerandi - La Tunisie est totalement prête pour abriter le Sommet de la francophonie et accueillir ses hôtes

Le ministre des Affaires Étrangères Othman Jerandi a affirmé que la Tunisie est totalement prête pour abriter le prochain sommet de la francophonie, le mois de novembre 2022 et accueillir ses hôtes.

Ce Sommet aura un rôle important à jouer dans le renforcement de la paix et de la coopération dans l'espace francophone. Il sera l'occasion d'impulser la coopération dans le domaine environnemental et les relations multilatérales entre les États membres. La Francophonie reste un outil de rapprochement et de coopération et un pont reliant les différents peuples et civilisations, a-t-il déclaré.

Jerandi s'exprimait lors d'une séance de travail avec la secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo, à l'occasion de la présidence mercredi, par la Tunisie, de la 40e session extraordinaire de la conférence ministérielle de la francophonie.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue la situation en Tunisie. Le ministre a affirmé, dans ce sens, que la réforme politique et institutionnelle est d'ores et déjà lancée, assurant que sur le plan économique, des négociations sont en cours avec le Fonds Monétaire International.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué l'ordre du jour de la conférence ministérielle de la francophonie et les thèmes débattus dans ce cadre dont le renforcement de la démocratie et de la sécurité dans l'espace francophone, la lutte contre la désinformation et la restructuration de l'OIF.

L'entretien du ministre avec la secrétaire générale de l'OIF a permis aussi de soulever les questions en rapport avec la paix et la sécurité dans l'espace francophone qui doivent, selon eux, bénéficier du même intérêt accordé aux différentes autres questions, afin d'éviter la politique des deux poids deux mesures dans le traitement des crises internationales.