Soudan: Le chef d'état-major rencontre son homologue égyptien

Le Caire — Le chef d'état-major des forces armées soudanaises, le Liut-Gén. Mohamed Othman Al-Hussein, et la délégation qui l'accompagne ont rencontré, mercredi au Caire le Liut-Gén. Osama Askar, chef d'état-major de la Forces armées égyptiennes, dans le cadre des activités de la huitième réunion du comité militaire soudano-égyptien.

La réunion a abordé un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun et des perspectives de coopération entre les deux pays frères, le renforcement des relations de coopération militaire, le transfert et l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays.

Pour sa part, Askar, a confirmé que les visions et les points de vue des deux parties concordaient, exprimant son aspiration à ce que la prochaine étape soit marquée par une plus grande coopération dans tous les domaines, expliquant que ce qui avait été convenu lors des pourparlers répondait aux aspirations des deux pays dans la sécurité et la stabilité.

Le Liut-Gén. Al-Hussein, a affirmé la nécessité d'une action conjointe pour assurer la sécurité et la stabilité de la région, confirmant sur la formulation d'une stratégie commune pour atteindre les intérêts des deux pays. Fin