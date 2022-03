Soudan: Daglo souligne la nécessité de se préoccuper des jeunes

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit0Gén. Mohamed hamdan Daglo, a souligné la nécessité d'accorder une attention aux jeunes et à leurs problèmes par la formation et la réhabilitation.

Il a appelé les jeunes à adhérer aux questions nationaux et à renoncer au tribalisme et au régionalisme et à concourir, au contraire, à la construction et au développement du pays.

Daglo, lorsqu'il s'est adressé aux activités du Forum des jeunes entreprises organisé par le Centre Digna pour la formation et le développement communautaire à Al Salaam Hall au Secrétariat du gouvernement de l'État de la mer Rouge, a annoncé, son soutien continu aux activités et programmes des jeunes et en offrant 5 millions pour le development de Cente, ajoutant que la patrie est construite par les mains de ses fils et via l'unité et la coopération sans exclusion de personne.