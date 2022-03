Afrique Centrale: L'Archevêque de Bangui échange avec Ali Bongo

Libreville - le 16 Mars 2022-Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA a reçu ce jour au Palais Rénovation l'Archevêque de Bangui, Son Eminence Dieudonné le Cardinal NZAPALAINGA, qu'accompagnait l'Archevêque Métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick IBA-BA.

Le Cardinal NZAPALAINGA qui séjourne au Gabon dans le cadre de l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin NZIENGUI MANGANDZA, prévue le 19 mars prochain à Makokou, effectue sa deuxième visite de travail dans notre pays. Le Cardinal est venu présenter ses civilités au Chef de l'Etat et lui a exprimé toute sa satisfaction concernant la préservation de la paix et du vivre-ensemble en terre gabonaise. La paix, a-t-il indiqué, est la base du développement politique, économique et social dans tous les pays.

Il a félicité le Président de la République d'avoir maintenu un dialogue permanent entre les différentes religions dans notre pays qui concourt à un œcuménisme, socle de stabilité entre les populations.

Membre de la Curie romaine, Son Eminence Dieudonné le Cardinal NZAPALAINGA a suivi ses études au Grand Séminaire International Daniel BROTTIER de Libreville. Il a été consacré évêque en 2013 et créé Cardinal le 19 novembre 2016 par le Pape François.

Par ailleurs, le Président de la République s'est entretenu avec Monseigneur Gilles Georges Laurent WACH, Prieur Général de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Après deux ans d'absence au Gabon, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID- 19, le Prélat est venu d'une part, présenter au Chef de l'Etat les différentes activités effectuées à Libreville et à Mouila par l'institut dont il a la charge et d'autre part, lui faire un point de situation sur la mission qu'il dirige dans notre pays, qui porte notamment sur le développement et la construction des écoles en faveur de la jeunesse gabonaise.

Pour rappel, l'Institut du Christ Roi a été fondé il y a trente ans au Gabon dans la province de la Ngounié.