Gabon: L'effectivité de la levée des mesures restrictives comme annoncé par Ali Bongo

Le Ministre d'État, à l'Energie et Ressources hydrauliques, Porte-parole du gouvernement, a présenté à la presse, les nouvelles dispositions en vigueur instituées par le Chef de L'État. Celles-ci viennent mettre en application, la levée des mesures liées à la covid 19.

Le désormais nouveau porte-parole du Gouvernement, Alain Claude Bilie-By-Nzé, a d'abord tenu à rappeler la tâche qui est désormais la leur. Un gouvernement d'action et de performance afin de poursuivre la matérialisation au plus haut sommet de L'État. C'est donc, consciencieusement que ce gouvernement devra mener à bien la volonté du Chef de L'État, celle d'être au contact permanent des populations. Comme l'a précisé le Premier Ministre Chef du Gouvernement Ossouka Raponda, selon le porte parole "être Ministre obéit à un certain nombre d'exigences" a t-on pu entendre.

Cet échange a été aussi l'occasion pour le Porte-parole d'annoncer la fin des mesures de restrictions covid. À travers les projets de décrets et d'arrêtés pris par le Ministre de L'Intérieur et le Premier Ministre. Désormais, les mesures du couvre-feu et de confinement sont levées. Toutefois, la présence militaire et policière demeure une exigence importante pour la sérénité. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics, cependant, il est recommandé dans les lieux publics et dans les transports en commun. Pour ce qui est du cas des populations souhaitant regagner l'intérieur du pays, ces différents déplacements ne sont plus conditionnés par la présentation d'un test Covid-19.

Un peu plus loin, Alain-Claude Bilie-By-Nzé a entamé l'un des points qui a ému plusieurs personnes. Il s'agit en effet de la pratique du Sport en République gabonaise qui était interdite à travers l'arrêté n 0204/PM du 04 Novembre 2020. Cette mesure a pris fin avec l'arrêté n 0224/PM du 10 mars 2022 portant suppression de la suspension de la pratique des sports collectifs. Un ouf de soulagement pour la population qui a quasiment passé 2 ans dans ces conditions. Toutefois, la vaccination demeure recommandée.