Afrique: Culture - Classement des dix langues les plus parlées au monde

Plus de sept mille langues vivantes sont recensées à travers le monde. Certaines sont parlées par des millions de personnes, tandis que d'autres ne survivent que parmi une poignée d'individus.

Le comptage des langues prend en compte à la fois les personnes qui les parlent comme langue maternelle ou seconde langue. Il est ainsi établi un classement des langues les plus parlées dans le monde

10- L'indonésien

Avec un peu moins de 200 millions de locuteurs, l'indonésien est la dixième langue la plus parlée au monde. Langue officielle de l'Indonésie (qui compte près de 270 millions d'habitants), elle est aussi couramment parlée au Timor oriental. Viennent ensuite l'urdu, l'allemand, le japonais, le swahili, le marathi, le telugu ou télougou, puis le turc.

9- Le portugais

C'est grâce aux anciennes colonies portugaises que le portugais est aujourd'hui encore aussi répandu dans le monde - 252 millions de personnes le parlent. Les Lusophones communiquent dans des pays tels que l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Brésil, Goa, le Cap-Vert, São Tomé-et-Príncipe, et Macao.

8- Le russe

Principalement parlé en Russie et dans les pays limitrophes, le russe est utilisé par 258 millions d'habitants pour communiquer. Héritage de l'ex-URSS, la langue russe est d'usage dans d'anciens pays du bloc soviétique : l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, dans les Etats baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie). On trouve aussi des russophones en Abkhazie, Ossétie du Sud et Transnistrie. Le russe est toujours prisé dans les pays du bloc de l'est, en Europe centrale, et on le parle toujours dans l'état américain de l'Alaska.

7- Le bengali

Première langue parlée au Bangladesh, le bengali - ou bangla - est aussi la deuxième langue la plus parlée en Inde. A l'échelle mondiale, elle est parlée par 265 millions de personnes.

6- L'arabe

Presque à égalité avec le français, l'arabe est parlé par 274 millions de personnes dans le monde. En France, l'arabe est la deuxième langue la plus parlée (trois à quatre millions de locuteurs).

5- Le français

En cinquième position des langues les plus parlées dans le monde, le français est principalement parlé en Europe, mais courant sur chaque continent. 277 millions de personnes le parlent. C'est notamment la langue officielle de plusieurs pays africains (Congo, Burkina Faso, Gabon, Sénégal, République du Congo, Côte d'Ivoire... ). La Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont aussi le français comme langue officielle en Europe, de même que les îles de Jersey et Guernesey, de manière symbolique.

4- L'espagnol

On recense 538 millions d'hispanophones à travers le monde, et surtout en Amérique latine, où c'est la langue officielle de la plupart des pays, de même qu'en Espagne. La Guinée équatoriale est le seul pays en Afrique dont l'espagnol est la langue officielle. L'on trouve aussi de nombreux hispanophones aux Etats-Unis ( Californie, Nouveau-Mexique et le Texas - les documents officiels sont émis en anglais et en espagnol).

3- Le hindi

La langue officielle de l'Inde (avec l'anglais) est parlée par 637 millions de locuteurs à travers le monde. Le hindi est une langue récente - elle a moins de deux siècles- Elle est utilisée par la moitié de la population indienne.

2- Le chinois mandarin

1,012 milliard de personnes ont pour langue native ou seconde langue le chinois mandarin, aussi appelé "putonghua", qui est l'une des six langues officielles de l'ONU, avec l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe. Le mandarin est notamment très répandu en Chine (le nord-est du pays), à Singapour, à Taïwan, en Malaisie, en Indonésie ou au Royaume-Uni.

1- L'anglais

Avec 1,268 milliard de personnes qui parlent l'anglais à travers le monde, cette langue est officielle dans plus d'une cinquantaine de pays, notamment au Royaume-Uni, en Australie, aux Etats-Unis ou au Canada, mais de nombreux Etats du Commonwealth ont aussi l'anglais comme langue officielle (Afrique du Sud, Sri Lanka, Inde, Ghana, Nigeria, Kenya, Mozambique...