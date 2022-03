Congo-Kinshasa: Georgette Kavira évoque les innovations de la loi régissant le régime général de la sécurité sociale en RDC

Mme Georgette Kavira Nsindani, directrice provinciale de la CNSS évoque, dans une interview accordée à Radio Okapi, les innovations apportées par la nouvelle loi qui régit le régime général de la sécurité sociale en RDC.

Il s'agit de loi de juillet 2016 qui est entrée en application en janvier 2019. Cette loi fixe les règles concernant le régime général de la sécurité sociale, conformément à l'article 122 point 14

de la Constitution qui stipule ce qui suit : " sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi fixe les règles concernant : le droit du travail et de la sécurité sociale ".

En effet, non seulement cette loi ajoute aux allocations familiales les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle couvre tout le territoire national et prend en compte les principes édictés par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale et la Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale.

Il en est ainsi des principes de l'égalité entre l'homme et la femme, du suivi régulier de la mise en œuvre et de l'évaluation périodique, de l'accessibilité et de l'efficacité des procédures.

Au Sud-Kivu, la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une matinée de sensibilisation de ce nouveau cadre législatif.