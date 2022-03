Congo-Brazzaville: Basketball - Les championnats de Brazzaville débutent le 19 mars

La ligue départementale de basketball de Brazzaville lancera ses championnats, pour le compte de la saison 2021-2022, le 19 mars, respectivement: au stade d'AVR; Antonio-Agostinho-Neto; à l' Ecole militaire préparatoire général Leclerc; aux gymnases Maxime-Matsima et D'Ornano; au CEG Nganga-Edouard et au lycée Thomas-Sankara.

La compétition mettra aux prises quinze clubs, repartis en deux groupes dans la catégorie seniors hommes. Basketball club Massengo (BCM), AS Thomas Sankara, Etoile du Congo, AS Grandeur (AS G), le Club athlétique renaissance aiglons (Cara), Avenir du rail (AVR), Anges noirs basketball Club 2 (ANBC) Ombre céleste composent le premier groupe puis ANBC 1, Patronage, Interclub, Diables noirs, Réconciliation basket club, Racing club olympique (RCO) et Liber basket forment le second groupe.

Lors de la première journée, le Cara jouera contre Ombre céleste puis AVR croisera AS Thomas au gymnase D'Ornano. Au gymnase Maxime-Matsima, ANBC1 affrontera BCM puis AS G jouera contre ANBC2. Le 20 mars, les Diables noirs accueilleront RCO, Patronage croisera RBC puis Etoile du Congo jouera contre Liber. Au premier tour, les rencontres se joueront en aller simple et les huit premières équipes seront qualifiées pour le second tour des play- offs .

Chez les seniors dames, Interclub 1 et 2, AVR, Anges noirs, Brazza-basket, Etoile du Congo, Diables noirs et Ecole de basketball du Congo sont placées en poules uniques. Le championnat se jouera en aller et retour avant d'entamer les rencontres à élimination directe. Lors de la première journée, les deux formations d'Interclub vont s'affronter entre elles. Le 20 mars, AVR croisera ANBC avant l'Etoile du Congo-ECB. Brazza-basket accueillera quant à elle les Diables noirs.

Chez les cadets et les juniors, les Diables noirs joueront contre AVR, ECB affrontera AS G. Le Cara accueillera Génération miracle. Les deux clubs d'Inter vont s'affronter entre eux. ANBC croisera BCM. Les rencontres Patronage-Etoile du Congo (cadets) et RBC-Etoile du Congo (juniors) font exception .

Outre les rencontres des championnats, la ligue de basketball de Brazzaville lancera également les éliminatoires de la Coupe de la ville seniors. Les rencontres se joueront en élimination directe. Le Cara, vainqueur de la dernière édition, est exempté du premier tour. Au programme chez les messieurs, Interclub accueillera Ombre céleste. AVR affrontera AS Thomas. AS G recevra RCO. Etoile du Congo jouera contre RBC. Liber accueillera BCM, Diables noirs 1 affronteront ANBC2 avant ANBC1-Patronage. Chez les dames , Interclub1-Diables noirs, Etoile -ECBAVR-AS Thomas, Brazzabasket-ANBC et AVR-Interclub 2 sont des premières rencontres.