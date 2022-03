Afrique: 7e édition Ouaga Film Lab - Douze projets seront sélectionnés

L'appel à projets pour la 7e édition du Ouaga Film Lab vient d'être lancé en ligne à l'endroit des cinéastes de tous les pays du continent africain. La date limite de l'appel à candidatures est fixée au 15 mai.

Initié depuis sept ans par le collectif " Génération films ", Ouaga Film Lab se veut un laboratoire de développement et de coproduction de projets cinématographiques en Afrique subsaharienne. En effet, l'initiative permet des rencontres entre expert(e)s et talents du continent et leur réseautage avec les plateformes professionnelles du reste du monde.

" Ouaga Film Lab, c'est avant tout un incubateur majeur de cinéma en Afrique qui s'appuie sur la préparation des compétences des producteur (trice)s, réalisateur (trice)s, afin de renforcer leurs connaissances artistiques et techniques et faciliter ainsi leur accès aux fonds nationaux et internationaux de financement ", souligne le comité d'organisation.

Pour cette édition 2022, quelques ajustements ont été faits. En termes de nouveauté, l'appel à projets est désormais ouvert à tous les pays du continent africain, pour des projets de longs métrages, fiction ou documentaire, et de séries, fiction ou documentaire. Au total, douze projets seront sélectionnés sur la base de leur qualité artistique et de la sensibilité du sujet abordé.

A l'instar des précédentes éditions, les porteurs de projets de films retenus bénéficieront d'un programme d'incubation sous forme d'ateliers de formation, de masterclass, de mentoring, de one to one et de pitchs. Et à la fin du Lab, de nombreuses bourses de résidence d'écriture aussi bien en Afrique qu'en Europe seront décernées aux meilleurs projets. " La formation se déroulera en mi-septembre prochain à Ouagadougou. Les dates exactes seront communiquées dans les meilleurs délais, selon l'évolution de la situation sanitaire ", a précisé le collectif Génération films, dans un communiqué.