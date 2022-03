Ethiopie: Le Tigré toujours privé d'aide humanitaire - Manque de nourriture et de structures sanitaires

Addis Abeba — " La situation du Tigré est catastrophique, la région est isolée du reste du monde depuis maintenant 500 jours " accuse Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

"L'attention du public est principalement concentrée sur la guerre en Ukraine, mais à la mi-décembre 2021, aucune aide alimentaire n'a été livrée à la région nord de l'Éthiopie", a déclaré Tedros lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'environ trois quarts des établissements de santé évalués par l'OMS dans la région ont été détruits et qu'environ 40 000 personnes atteintes du VIH sont sans traitement."

"Il est vrai que je suis originaire du Tigré", a déclaré Tedros, "et cette crise me touche, ainsi que ma famille et mes amis, de manière très personnelle. Mais en tant que Directeur général de l'OMS, j'ai le devoir de protéger et de promouvoir la santé partout où elle est menacée. Et il n'y a aucun endroit au monde où la santé de millions de personnes est plus menacée que dans le Tigré.

En plus de la grave crise du tigrinya, il y a aussi la question critique du COVID-19 sur le continent africain. Actuellement, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 11 287 599.

L'agence sanitaire de l'Union africaine a déclaré que le bilan de la pandémie sur le continent était de 250 422 morts. Le nombre de patients guéris à ce jour est de 10 555 195.

L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 sur le continent avec 3 696 823 cas, suivie par les deux pays d'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, avec respectivement 1 162 236 et 1 029 762 cas.