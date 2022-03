Algérie: Sept terroristes capturés et le cadavre d'un autre découvert à Collo

Alger — Sept (07) terroristes ont été capturés et le cadavre d'un (01) autre a été découvert, mercredi à Collo dans la wilaya de Skikda, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des efforts intenses fournis par les différentes unités de nos Forces Armées dans le domaine de la lutte antiterroriste, et en continuité de l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt d'Oued Edouar près de la commune de Beni Zid, daïra de Collo, willaya de Skikda en 5e Région militaire, des détachements de l'Armée nationale populaire ont capturé, le 16 mars 2022, sept (07) terroristes et découvert le cadavre d'un (01) autre terroriste, blessé lors de la dernière opération menée le 19 février dernier", souligne le communiqué.

Selon la même source, les terroristes capturés lors de cette opération ont été identifiés comme suit:

"Tandis que le cadavre découvert a été identifié comme étant celui du terroriste Zouine Mohamed dit + Mokdad +, qui a rejoint les groupes terroristes en 1995", ajoute le communiqué.

En outre, lors de cette opération, "huit (08) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des quantités considérables de munitions et d'autres effets ont également été récupérés".

"Le bilan de cette opération s'ajoute au bilan de l'opération qui s'était soldée, le 19 février passé, par l'élimination de sept (07) terroristes et la récupération de six (06) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil à lunette et des quantités considérables de munitions, aboutissant ainsi à l'extermination de ce groupe criminel qui semait la terreur pendant des années dans la région", précise le MDN.

Par ailleurs, "le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, s'est immédiatement rendu dans la zone de l'opération militaire, où il a inspecté, en compagnie du Général-Major, Noureddine Hambli, Commandant de la 5ème Région militaire, les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité", indique le MDN.

Selon le MDN, le Général de Corps d'Armée, s'est adressé sur place aux personnels militaires qui "ont fait preuve de courage et de bravoure", saluant, en cette même occasion, "cette opération héroïque", avant de leur transmettre "les salutations et les félicitations de Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale".

"Par la suite, Monsieur le Général de Corps d'Armée s'est enquis des conditions de travail du dispositif opérationnel de ces unités, avant de prodiguer à leurs personnels des orientations, tout en les exhortant à fournir davantage d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes avec détermination et fierté envers ce devoir sacré", ajoute encore le communiqué.