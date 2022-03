Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Des showcases pour des musiciens africains

L'appel est ouvert aux musiciens africains (artistes solo, groupes, DJ, etc.) basés sur le continent. Tous les genres musicaux sont acceptés. Les participants doivent avoir plus de 18 ans.

Les musiciens africains basés sur le continent sont invités à déposer leur candidature afin de s'inscrire pour se produire à Acces, aux showcases organisés lors de la conférence musicale Acces qui auront lieu du 24 au 26 novembre 2022, à Dar es-Salaam, en Tanzanie. La date limite d'envoi est fixée au 10 avril, la participation est gratuite.

Acces offre une plateforme pour les talents africains émergents de se produire devant un public diversifié de programmateurs de salles, de directeurs de festivals, de bookers, de maisons de disques et d'autres représentants de l'industrie musicale locale et internationale.

Les concerts soutenant des partis politiques ou des confessions religieuses ne sont pas autorisés. Les artistes ou groupes sélectionnés recevront un cachet modeste, ceux qui sont basés hors de Dar es-Salaam bénéficieront d'un hébergement (en lien avec le concert) et d'un per diem. Acces mettra à disposition le matériel son et lumières ainsi qu'un backline standard.

Seul un manager peut être inclus dans le groupe et obtiendra du soutien offert par Acces aux autres membres du groupe, etc. Les candidats qui ont la capacité d'offrir une prestation live exceptionnelle et qui sont prêts pour la scène internationale seront acceptés. Toutes les candidatures doivent s'appuyer sur une prestation live et de la musique originale.

Outre des showcases, il y a aura aussi des tables rondes, des ateliers, des espaces de networking, un espace d'exposition, des visites de lieux-clés de l'industrie musicale dans la ville hôte, etc.

Pour postuler, les candidats doivent créer un profil (si vous ne l'avez pas) dans la section Music in Africa Artistes et Industrie en utilisant ce lien : https://www.musicinafrica.net/fr/user/register, et doivent s'assurer que leur profil est complet et à jour, c'est le profil que le comité de sélection examinera.

Voici un exemple de profil : https://www.musicinafrica.net/node/9993. Votre profil doit inclure : une biographie claire ; au moins trois chansons récentes ; au moins une vidéo de concert ; au moins deux photos promotionnelles en haute résolution ; des liens vers les réseaux sociaux.

Les formulaires de candidature en ligne peuvent être déposés par les artistes eux-mêmes ou par les représentants des artistes ou groupes (managers, éditeurs, labels, agents, etc.).

N.B : si votre profil a été déjà créé par un contributeur de Music in Africa, suivez les étapes en ligne pour le réclamer. Une fois que vous avez le contrôle de votre profil, assurez-vous de mettre à jour les informations. Une même adresse e-mail ne peut être utilisée qu'avec un seul profil Music In Africa.

Le transport local (en lien avec le concert) sera assuré ainsi que les frais de visa seront remboursés sur présentation de reçus et les frais liés aux tests covid, dans le cas où ils seraient requis pour voyager, ces frais seront retournés sur présentation de reçus.

Après Dakar (2017), Nairobi (2018), Accra (2019), Johannesburg (2021), la céremonie d'ouverture Acces 2022 du 24 novembre à Dar es-Salaam sera suivie de la remise du prix d'honneur Music in Africa et un grand hommage sera rendu aux artistes africains qui ont apporté d'immenses contributions aux industries musicales et culturelles de leur pays et de toute l'Afrique.

Acces est un événement commercial panafricain permettant aux acteurs de l'industrie musicale d'échanger des idées, de découvrir de nouveaux talents et de créer des liens commerciaux. Il se tient chaque année dans une ville africaine différente, attirant des acteurs actifs de l'industrie musicale du monde entier. Acces est organisé par la Fondation Music in Africa, une organisation panafricaine à but non lucratif, en partenariat avec Reeperbahn Festival International, Siemens Stiftung et Goethe-Institut.