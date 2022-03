Burkina Faso: Délinquance - Un cyber escroc présumé dans les filets de la BCLCC

Son interpellation fait suite à des multiples plaintes de victimes enregistrées à travers la division des enquêtes. C'est ainsi qu'avec la collaboration des mêmes victimes, ce présumé cyber escroc de 28 ans a été mis aux arrêts. Il s'était spécialisé dans l'escroquerie en ligne via les fausses ventes d'articles en ligne.

Sur son mode opératoire, B.R en complicité avec ses acolytes résidant dans un pays voisin, avait créé des groupes Facebook et WhatsApp à travers lesquels il faisait la promotion de vente d'articles composés de sacs à mains, de chaussures et de mèches naturelles à des prix défiants toute concurrence.

Dès lors qu'un (e) client (e) intéressé (e) par lesdits articles passe une commande, il lui est exigé le paiement préalable de la totalité de la commande. Aussi, il est convenu avec la victime que sa commande lui sera livrée via une compagnie de transport de la place. Malheureusement ce soi-disant colis ne parviendra jamais et la victime est immédiatement éjectée des différents groupes dès qu'elle finit d'effectuer les différents paiements relatifs à la commande et aux frais d'expédition.

Une fois les paiements reçus, B.R se charge d'assurer le retrait des sommes puis prélève 𝟏𝟎% du montant reçu avant de transférer le reste à ses acolytes résidant hors du Burkina Faso.

A l'issue de l'enquête, la BCLCC estime le préjudice causé par B.R et ses complices à plus de cinq millions de francs CFA et B.R a été conduit devant le parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

Il convient toutefois de rappeler que plusieurs autres branches de ce réseau continuent d'exercer. La population est à cet effet invitée à faire preuve de vigilance lors des achats en ligne.