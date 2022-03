Congo-Kinshasa: La réussite scolaire et ses corollaires - Kinshasa - L'Asbl "Plus-value" sensibilise les élèves du Complexe scolaire féminin Elikya

"La jeunesse est l'avenir de demain", dit-on. L'Association sans but lucratif "plus-value" l'a si bien compris. C'est dans ce contexte qu'elle a organisé le samedi 12 mars dernier un échange avec les élèves du complexe scolaire féminin Elikya, situé dans la commune de N'djili. Une rencontre axée sur le thème "la Réussite scolaire : le diplôme ou la connaissance ?". Chaque paneliste invité à participer à l'activité a eu l'occasion d'exposer sur un sous-thème proposé par les organisateurs.

Tout a commencé par l'exposition de Tahirisuzane, membre de l'association, qui a parlé de facteurs primaires de la réussite. Elle a soutenu que le plus important dans le parcours scolaire, c'est la connaissance emmagasinée par les élèves. Car, dit-elle, "L'élève, après ces études, est appelé à défendre son diplôme dans la société".

De son côté, Brenda Bedsunde, invité de l'association, s'est penchée sur "la motivation scolaire, le désir instantané de vouloir étudier". Elle a énuméré des astuces à découvrir pour rester motivé aux études. A l'en croire, la motivation a un rôle prépondérant dans la réussite scolaire. Pour atteindre son objectif scolaire, il faut la motivation tout au long du parcours scolaire. Les astuces pour rester motivé, selon Brenda, sont par exemple le choix de l'endroit pour la révision des matières, les amis à fréquenter, l'ambiance en famille...

Pour sa part, Jérémy Nsambi, coordonateur Général de l'Asbl, a évoqué les causes "des Echecs des élèves". Il a reparti ces causes en deux groupes. D'un côté, les causes endogènes et, de l'autre, les causes exogènes. Il n'a pas manqué d'énoncer, par ailleurs, les facteurs qui peuvent conduire à la réussite : la motivation, l'estime de soi, le milieu, l'intelligence. Pour finir, Jonathan Akambo a, au cours de son intervention, encouragé les élèves à participer à des conférences et journées scientifiques. Car, a-t-il dit, "ces genres de conférence vous permettent de partager des expériences avec les aînés".

Pour la petite histoire, l'Asbl "Plus-value" est une association sans but lucratif créée le 3 novembre 2021, qui œuvre essentiellement dans les domaines de l'éducation et de l'assistance des personnes nécessiteuses.

Elle a pour objectif de participer à la réduction du taux d'échecs dans le cursus scolaire ou universitaire ; booster les dons en états latents ; promouvoir les valeurs morales, apporter assistance tant morale que matérielle aux personnes nécessiteuses ; rendre les jeunes autonomes et plus utiles en augmentant leurs valeurs dans la société.

Le coordonnateur Général de l'association, Jérémy Nsambi affirme que cette activité marque juste un début d'une série d'activité que l'Asbl va mener à Kinshasa et au niveau des provinces.