Congo-Kinshasa: Sous l'impulsion du Ministre Christian Mwando Nsimba/INS - Le rapport global du recensement général des entreprises en RDC officiellement présenté

Sous le Haut Patronage du Gouvernement de la République, le Ministre d'État en charge du Plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo, a présenté ce mercredi 16 mars 2022, le rapport global du recensement général des entreprises en République Démocratique du Congo, élaboré par l'Institut National des Statistiques (INS).

La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence de l'Hôtel Beatrice, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités.

L'Institut National des Statistiques publie le document après son deuxième rapport présenté en 2019 pour faire l'évolution socioéconomique et politique du pays afin de combler la carence d'informations du secteur économique notamment, le secteur productif. A en croire son Directeur Général, M. Serge Bokuma Onsiti, cette tâche exaltante a été accomplie avec toute la rigueur méthodologique requise pour cette opération. "Ce deuxième RGE a permis de disposer de données statistiques récentes et fiables sur les entreprises.

Il a fourni également de données pertinentes pour l'élaboration des comptes nationaux, avec en perspective le passage du Système de Comptabilité Nationale de 1993 (SCN1993) actuellement utilisé en République Démocratique du Congo au Système de Comptabilité de 2008 (SCN 2008). Il permet en outre de mettre en place une base de sondage pour la réalisation de diverses enquêtes économiques", a-t-il souligné. Dans la foulée, il a ensuite indiqué que l'aboutissement du deuxième RGE est sans nul doute dû à l'accompagnement du Gouvernement congolais, particulièrement celui du Ministère du Plan, qui a obtenu l'adhésion des opérateurs économiques à fournir les informations nécessaires.

"Rien ne peut remplacer l'information statistique pour la formulation, l'orientation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques ainsi que la prise des décisions idoines", a-t-il ajouté. C'était l'occasion pour l'Institut National des Statistiques de remercier tous les intervenants ayant œuvré à la réussite de ce recensement, notamment les Partenaires Techniques et Financiers, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement.

Le DG de l'INS a également adressé ses félicitations au Comité Technique, aux Consultants tant nationaux qu'internationaux ainsi qu'au personnel de terrain employés pour cette opération.

Pour le Ministre d'État, Ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo, les résultats du recensement général des entreprises (RGE) de 2019 en République Démocratique du Congo, présentés dans ce rapport, confirment la volonté affichée du Gouvernement de mettre en œuvre des politiques et programmes de réformes structurelles axées sur le secteur privé. " Je me permets de recommander que ces richesses statistiques collectées dans le cadre de ce deuxième recensement général des entreprises en République Démocratique du Congo soient exploitées et analysées et que les résultats soient vulgarisés et diffusés", a-t-il tablé.