Congo-Brazzaville: Vahid Halilhodzic - " Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser "

La liste de Vahid Halilhodzic vient d'être dévoilée pour le barrage entre le Maroc et la République Démocratique du Congo.

Vahid Halilhodzic a dévoilé sa liste de convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas, dans le cadre de la qualification à la Coupe du monde 2022. Cette liste est marquée par l'arrivée d'Abdessamad Ezzalzouli. Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, qui ont annoncé ne plus vouloir jouer pour les Lions de l'Atlas, sont logiquement absents de la liste.

"Je parle souvent avec Lekjaa. Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser. On respect ce choix. Mais maintenant, c'est fini. Je ne parlerais plus jamais d'eux. Je me concentre sur mon groupe et les joueurs convoqués, a confié Vahid Halilhodzic. Il faut créer une ambiance autour du groupe. Certains ne veulent pas venir. Merci mais le groupe est uni.

Si quelqu'un n'est pas là, tant pis. Le plus important est de créer une ambiance. Pour ça qu'on a choisi Casa aussi. Dans ma tête, j'ai déjà l'organisation du match à Kinshasa et celui de Casa. C'est à partir de ça que je compose mon groupe surtout en attaque. J'ai plusieurs profils dans l'axe et quelques un sur le couloir. Car je jouerais différemment ces matchs ".

Les Lions de l'Atlas sont à 180 minutes de la Coupe du Monde 2022. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi affronteront la République démocratique du Congo dans le cadre du tour barrage des éliminatoires du Mondial qatari. Le match aller est prévu pour le 25 mars prochain à Kinshasa, tandis que la manche retour est programmée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le 29 du même mois.