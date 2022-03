Burkina Faso: Echos et complaintes de ma terre de Lamoussa Tiaho - Pour entrer dans le troisième millénaire

Plus de trois décennies après son premier recueil de poésie, Lamoussa Tiaho nous revient avec son second poème, intitulé Echos et complaintes de ma terre, paru aux Editions Découvertes du Burkina en 2021. Un long poème en vers libres d'un grand souffle qui renoue avec la poésie primale, celle qui est rythme et chant.

Lamoussa Tiaho est poète. Irrémédiablement. Etudiant en Lettres modernes dans les années 1990, il était déjà auréolé de ce diadème après avoir remporté le Grand Prix national des Arts et des Lettres de la Semaine nationale de la Culture en 1992 avec son recueil Murmures de mes souvenirs. Et puis s'est ensuivie l'éclipse. Plus de poète. Professeur de littératures africaines francophones à l'université Joseph Ki-Zerbo, il écrit des articles et des essais dont le dernier paru porte sur l'Esthétique négro-africaine dans La Carte d'identité de Jean Marie Adiaffi.

On se disait qu'il était perdu pour la poésie, que la veine orphique avait tari comme il arrive chez nombre de poètes précoces comme Rimbaud ou Dylan M. Thomas. Et pourtant, lui était en pleine maturation comme ce volcan endormi que l'on croit mort et qui, un matin, gronde, érupte et éclabousse le ciel de sa lave et de son feu. En effet, il revient avec ce long poème qui non seulement renoue avec le Verbe créateur mais redonne au poète la place de démiurge, créateur d'univers et de possibles par la puissance du verbe !

Echos et complaintes de ma terre est un long poème composé de sept étapes, chaque étape a un titre, ce qui fait qu'on peut le considérer comme un recueil de poèmes. En réalité, c'est un parcours très proche du Cahier d'un retour au pays natal de Césaire.

Dans la magnifique préface du Pr Yves Dakuo, celui-ci établit la parentèle entre ce poème et L'Orphelin des Collines de Jacques Prosper Bazié pour le recours à l'héritage du passé pour agir sur le présent parce que contrairement au poète René Char, le poète africain n'est pas " un héritier sans testament ".

En effet, le poème s'ouvre sur l'invocation de la terre, le sacrifice à la terre et aux mânes. Puis la convocation de l'ancêtre Naba Wio pour accompagner le poète dans son entreprise d'inventaire de l'histoire, de solde du passé et de réappropriation des armes miraculeuses pour entrer dans le nouveau millénaire. C'est presque le parcours du poète Césaire dans le Cahier. Comme Antée, le poète va rependre de la vigueur au contact du sol natal, passer par pertes et profits l'histoire du peuple sien et entrer fort et puissant dans le futur qui s'avance à sa rencontre. Echos et Complaintes... emprunte le même parcours.

Au final, le poète est prêt pour affronter le nouveau " millénaire de la liberté et de la lumière " :

WA BIO/Tu as armé mon moral

Tu as armé mon cœur/Tu as armé mon bras/

Le flambeau de ma terre sera allumé

Jusqu'au sacrifice suprême de nos vies.

La force de ce texte, comme dit plus haut, c'est que le poète Tiaho s'est souvenu que la poésie fut d'abord un chant avant d'être écrite. Aussi donne-t-il à ce long texte la force de l'oralité, le rythme de l'incantation, la respiration du prieur et le souffle du rebelle. Le poète recourt beaucoup aux allitérations, aux assonances et aux anaphores.

Il suffit de lire cette strophe à haute voix pour s'en faire une idée :

Le ciel dans son silence complice/Contemple la terre dans ses contradictions

Tandis que le mensonge se moque de la vérité/Et rampe à même le sol

Comme un reptile damné/ Des jardins d'Eden.

Mahmoud Darwich rappelait dans la préface de La Terre nous est étroite que le mérite du poète n'est pas dans la maîtrise de la langue en partage mais dans sa capacité à jouer des possibilités de la langue et à inventer une nouvelle façon d'organiser cette langue. On peut dire que Tiaho réussit bien à jouer des cordes, la langue et les notes qu'il en tire ne sont pas seulement des complaintes mais un chant guerrier pour l'Africain du troisième millénaire.