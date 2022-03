Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire - Assemblée nationale - Bathé Ndjoloko en appelle à l'alignement de sa proposition de loi

Il veut que sa proposition de loi soit également alignée au cours de la présente session de mars qui s'est ouverte depuis mardi 15 mars 2022, à la Chambre basse du parlement. Bathé Ndjoloko, Député national élu de la circonscription de Pangi, s'est confié aux fins limiers de La Prospérité après le discours solennel du speaker de l'Assemblée nationale. Pour cet élu du peuple, le discours du Président Mboso augure de belles perspectives.

Devant la presse, l'élu de Pangi en appelle au travail.

"C'est vrai que le discours du Président Mboso augure des belles perspectives, il rassure, mais on ne doit pas se limiter à cela. Il faut que le travail soit fait. En tant que parlementaire, il y a beaucoup des propositions des lois qui sont en souffrance depuis la session passée, dont la mienne qui a porté sur la protection des enfants congolais contre la consommation d'alcools forts, je suis confiant que ce sera alignée. C'est une proposition de loi qui a un impact direct sur le Congo et l'avenir de ce pays", a plaidé par ailleurs ce représentant du peuple.

Abordant la question du côté du contrôle parlementaire, Bathé Ndjoloko a insisté sur l'amélioration du travail et reste optimiste quant à ce : "Le Président Mboso lui-même a reconnu que beaucoup de députés ont été frustrés lors de la session passée, c'est un exercice qui améliore la gouvernance, une fois améliorée, nous sommes sûrs qu'il y aura de l'impact sur la vie des congolais.

Certes, la problématique de la loi électorale et tout ce qui va avec est au centre de cette session, et nous nous sommes confiants, il faut que le Président et son Bureau mettent les députés au travail pour que la raison ne vienne pas du parlement pour dire qu'on pourrait glisser, nous nous sommes pas du côté de ceux qui veulent le glissement, nous tenons à ce que les élections aient lieu selon le calendrier électoral et selon la Constitution puisque nous sommes au troisième cycle, nous pensons au quatrième et ceci doit tirer leçons et bénéficier des avantages de tout ce qui s'est passé pendant les trois premiers cycles électoraux", renchérit-il.

A la question d'une probable révision Constitutionnelle, l'élu de Pangi a signifié ouvertement que le bureau n'en a pas fait mention. "On a pas parlé de la révision constitutionnelle, la grande contrainte pour la CENI c'est la loi, et la loi nous revient à nous et je suis confiant que si le Président met effectivement les députés au travail ça va passer. Mais si on fonctionne comme on a toujours fonctionné, ce sera lourd et ça ne va pas passer ce sera de notre responsabilité", conclut-il.

Pour rappel, face à la dérive de la jeunesse congolaise de plus en plus accro à l'alcool fort plus disponible sur toute l'étendue du territoire national de la RDC, le député national Bathé Ndjoloko avait déposé vendredi 10 septembre 2021, auprès des services de l'Assemblée nationale, une proposition de loi modifiant l'Ordonnance-loi n°018/002 du 13 mars 2018 portant Code des Assises. Il propose la surtaxation d'importation des produits de base pour la fabrication des boissons fortement alcoolisés. Par ce texte, l'élu de Pangi (Maniema) veut réduire l'exposition de la jeunesse aux boissons fortement alcoolisées communément appelé "zododo" et autres stupéfiants, causes de l'insouciance et dépérissement continu de la jeunesse congolaise.