Congo-Kinshasa: Le 26 mars au Pullman - Le Pool Malebo Stand-Up Comedy lance les meilleurs spectacles mettant en avant les talents d'humoristes féminins

"Le pouvoir du rire est le propre de l'homme, il est inhérent à tout être humain, c'est l'expression d'un bonheur communicatif qui prédispose à un bien-être", dit-on.

Vu le succès fulgurant de quatre premières éditions, un spécial Pool Malebo Stand-Up comedy a décidé de donner rendez-vous à la 5 ème édition, le 26 Mars 2022, au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, pour un évènement marquant qui va mettre en scène les talents d'humoristes femmes. Le Pool Malebo Stand-Up Comedy a pour but d'être l'évènement Humoristique de référence. La Première plateforme sous régionale d'expression scénique des artistes Humoristes de deux Congo, aussi de l'Afrique. Les planches de Pool Malebo Standup Comedy se veulent aussi être l'incubateur des talents jeunes et il est le tout premier concept d'humour permanent dans la ville de Kinshasa.

POOL MALEBO, Anciennement appelé Pumbu et baptisé Stanley Pool, lors du passage de l'explorateur, puis POOL MALEBO pour se référer aux borasses qui jonchent ses rives. C'est un Lac formé par un élargissement du Fleuve Congo d'où Kinshasa et Brazzaville capitales les plus proches du monde partagent leurs rives. Le Pool Malebo Stand-up Comedy est un concept pensé et crée par des Congolais. Pour faire, ils vous donnent une annonce d'un grand, de meilleurs spectacles de rire féminin, dans le souci de développer les talents des artistes de deux Congo (République du Congo et République Démocratique du Congo), pour rappelle il y aura de Représentantes comme : Représentante du Cameroun, Miss NGATCHO, Christelle NGATCHO DJOMKAM de son vrai nom, est une humoriste Camerounaise, l'une des pionnières de son pays dans ce domaine sur le digital et sa prestance est brute et directe, de fois son humour cynique et dru, projette vers notre réalité. Très présent sur le web, elle côtoie depuis des planchers noirs du continent à l'instar de l'AFRICA STAND-UP de Valérie Ndongo, au Slam-up. Elle tient en haleine le public dans l'émission satirique comédie presse.

Représentantes de la RDC ABELLE BOWALA est une One Women show habituée des planches humoristique du continent comme le Marrakech du rire, elle évoque les problématiques sociales qui minent les quotidiens subsahariens, de manière engagée et incisive et HORTY la ROSSIGNOLE à entendre son nom, on s'attendrait à une artiste pouvant faire du Bianca Castafiore de la série Tintin, Les Nyota avec des voix féériques, elles font rire au point de faire oublier son dentiste, Dayana Esebe sait trouver la voie du milieu au grand bonheur du public, et sans oublié Nada Mastor dit Pede Nada le choix du publics.

Représentante du Congo Brazza RYRY Nationale est une humoriste très en vue du Congo Brazzaville, sa présence sur l'autre rive n'a rien de particulier, c'est comme si elle prestait dans son arène avec des publics nouveaux à conquérir, une soirée inoubliable avec des pointures du monde de l'humour locale et international.

En effet, sur le plan scénique, nos artistes ne devraient pas seulement dépendre de la prestation d'autres pays africains. Ce made in Congo de l'Humour du grand Pool Malebo en donne le temps surtout d'expression de scène, aux artistes Congolais et leur rapproche de leur public endogène. Sa mission est de pérenniser la présence des artistes en stand up Comedy périodiquement à cheval entre Kinshasa et à Brazzaville, alors rendez-vous à ne manquer.

Depuis sa création en Mars 2019, le Pool Malebo Stand-Up Comedy a déjà vue beaucoup d'artistes bourrés de talent fouler les pieds sur sa scène, il est intéresse beaucoup des professionnelles de l'humour tant en Nationale qu'à l'internationale, une vingtaine d'artistes présents et plusieurs Spectacles tout Publics, des villes majeures telles que Montréal, Paris, Montreux, Marrakech et Abidjan l'ont Compris depuis et ont consacré à ce geste, qui semble anodin un cadre dédié, un festival d'humour, Comédie Club. Ce sont des évènements marquant de l'année mais aussi une grosse opportunité touristique et commerciale pour leur habitant, institutions touristes.

Pour toutes ses raisons sus évoquée, le Pool Malebo Stand-Up Comedy vous convie à devenir partenaire de ce projet exceptionnel. " L'humour est l'adrénaline des optimistes " Sous les coups des projecteurs les humoristes prestent, communiquent de la gaieté et de la bonne humeur mais aussi communique qualitativement. D'où l'intérêt pour vous d'investir sur ce qui correspond à vous. Capitaliser ces moments de bonheur à votre image comme il est si bien dit dans les Euphorismes de Grégoire Lacroix " Là où l'humour est partagé, l'amitié n'est pas loin ".